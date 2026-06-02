등급 심사 임박…경정 순위 경쟁 격화

미사리에 전운이 감돈다. 후반기 등급 심사를 눈앞에 두고 있다.



경정은 매년 전·후반기로 나눠 선수 등급(A1·A2·B1·B2)을 산정한다. 등급에 따라 출전 기회가 달라진다. 출전 횟수는 곧 선수의 수입과도 직결되는 만큼 선수들의 경쟁도 뜨거울 수밖에 없다.



◆심상철 선두 질주…박원규와 다승왕 경쟁



가장 돋보이는 선수는 단연 심상철(7기, A1)이다. 평균득점 8.21점으로 전체 1위를 달리고 있으며, 22회차 기준 25승을 기록해 다승 부문에서도 선두를 지키고 있다. 그 뒤를 박원규(14기, A1)가 바짝 추격 중이다. 평균득점 7.81점, 24승으로 각각 2위에 올라 있다. 올 시즌 다승왕 경쟁 역시 두 선수의 양강 구도로 전개될 가능성이 크다.

심상철

여자 선수들 가운데 김인혜(12기, A1)가 시선을 모은다. 시즌 초반 부상 여파로 다소 주춤했지만, 점차 경기력을 회복하며 평균득점 6.34점으로 전체 20위를 기록 중이다.



◆B등급 선수들의 반격…후반기 판도 흔든다

후반기 상위 등급 진입을 노리는 선수들의 상승세도 관심을 끈다. 민영건(4기, B2)은 올 시즌 가장 낮은 등급인 B2로 시작했지만, 21회 출전에서 1착 3회, 2착 8회, 3착 4회를 기록하며 평균득점 6.26점으로 전체 23위까지 올라섰다. 현재 흐름을 유지한다면 후반기 A2등급 가능성도 충분하다는 평가다.

민영건

김현덕(11기, B2)의 반등도 인상적이다. 18회 출전에서 1착 4회, 2착 5회, 3착 3회를 기록하며 평균득점 6.02점으로 27위에 자리하고 있다.



◆왕년의 강자들, 플라잉으로 울상



사전 출발 위반(플라잉)은 한 번만 저질러도 시즌 전체 흐름을 바꿔놓는다. 대표적인 사례는 김종민(2기, B2)이다. 경정 최초 500승 달성으로 ‘경정의 역사’로 불리는 김종민은 지난해 후반기 플라잉으로 B2 등급으로 강등된 데 이어, 올해도 19회차 2일차 5경주에서 다시 플라잉을 기록했다. 이인(15기), 박종덕(5기), 김태규(10기) 등도 지난해 하반기 활약에 올해 전반기를 A1 등급으로 출발했지만, 사전 출발 위반 여파로 기존 등급 유지가 어려워졌다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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