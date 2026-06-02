‘최다승 전설’ 정종진 뜬다…7일 광명스피돔 팬 사인회

한국 경륜의 ‘살아있는 전설’ 정종진이 통산 최다승 신기록 달성을 기념해 팬들과 특별한 만남을 갖는다.



국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 오는 7일 광명스피돔 2층 라운지와 4층 노블레스홀에서 정종진 선수 팬 사인회를 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 최근 한국 경륜 역사상 통산 최다승 기록을 새롭게 작성한 정종진의 대기록 달성을 축하하고, 오랜 시간 성원을 보내준 경륜 팬들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.



행사 당일 팬들은 정종진과 직접 만나 사인을 받고 기념사진 촬영에 참여할 수 있다. 또한 현장 방문 고객을 대상으로 다양한 기념품 증정 이벤트도 함께 진행될 예정이다. 팬들에게는 ‘경륜 황제’와 가까이 호흡할 수 있는 특별한 시간이 될 전망이다.



팬들과의 현장 만남 이후에는 경륜 유튜브 라이브 방송인 ‘스피드 라이브’ 출연도 예정돼 있다. 방송에서는 팬들이 평소 정종진에게 궁금했던 질문들을 직접 전달하고, 최다승 기록 달성 소감과 선수 생활 뒷이야기, 향후 목표 등에 대한 진솔한 이야기를 나눌 계획이다.



정종진은 지난 22일 광명스피돔에서 열린 경주에서 개인 통산 559승을 기록하며, 기존 홍석한이 보유했던 558승 기록을 넘어 한국 경륜 최다승의 새 역사를 썼다. 특히 지난해 역대 최단기간 500승 기록에 이어 불과 1년여 만에 또 하나의 금자탑을 세우며 한국 경륜 최고의 선수임을 다시 한 번 입증했다.



경륜경정총괄본부 관계자는 “많은 경륜 팬들과 함께 대기록의 감동을 나누기 위해 다양한 프로그램을 준비했다. 많은 관심을 부탁드린다”라고 전했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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