뮤지컬 ‘드림하이3’, 세븐→임세준 캐스팅 공개

뮤지컬 ‘드림하이’가 메인 포스터와 캐스트를 공개했다.

글로벌 뮤지컬 ‘드림하이 시즌3 : 리부트’(이하 ‘드림하이 시즌3’)는 1일 공식 SNS를 통해 메인 포스터와 캐스트 라인업을 공개하며 오는 7월 개막을 향해 달린다.

‘드림하이 시즌3’는 K-POP과 뮤지컬을 결합한 글로벌 프로젝트로, 청춘과 성장, 꿈에 대한 메시지를 담아낸 작품이다. 기존 뮤지컬 ‘드림하이’ 시리즈의 감성과 세계관을 이어가면서도 시즌3만의 새로운 서사와 한층 업그레이드된 무대 구성으로 꾸몄다.

공개된 캐스트 역시 화려하다. 송삼동 역에는 세븐, 장동우, 강승식, 임세준이 캐스팅됐으며, 진국 역에는 여원과 유영재가 이름을 올렸다. 제이슨 역은 유권과 라키가, 백희 역에는 선예, 예지가 출연해 각기 다른 매력으로 무대를 채울 전망이다. 기존 ‘드림하이’ 시리즈를 대표하는 상징적인 캐릭터들이 새로운 해석과 에너지로 다시 탄생하며 기대를 모은다.

특히 이번 시즌에는 새롭게 창작된 넘버와 화려한 퍼포먼스, 감각적인 무대 연출이 더해져 한층 높은 완성도를 선보일 예정이다. 아트원컴퍼니 김은하 대표가 총괄 프로듀싱을 맡았으며, 음악감독 김성수와 안무감독 최영준 등 국내 정상급 크리에이티브진이 참여해 작품의 완성도를 끌어올린다. K-POP과 뮤지컬의 강점을 결합한 다채로운 음악과 볼거리로 관객들에게 특별한 무대 경험을 선사할 전망이다.

유니버설뮤직 크리에이티브팀과의 협업이 예정된 ‘드림하이 시즌3’는 한일 스페셜 콘서트 프로젝트까지 논의하며 글로벌 확장에 속도를 내고 있다. 일본 현지 기업들과의 협업, 유니버설뮤직 크리에이티브 프로젝트, 한국관광공사와 함께한 글로벌 로드쇼 및 연계 사업 등을 통해 아시아 시장 진출을 본격화하며 글로벌 K-콘텐츠 프로젝트로서의 영향력을 넓혀갈 것으로 기대를 모은다.

K-POP과 뮤지컬의 경계를 허무는 새로운 형태의 글로벌 공연 콘텐츠로 주목받고 있는 ‘드림하이 시즌3’는 한국관광공사 HiKR Ground(하이커 그라운드) 협업 프로젝트를 비롯한 다양한 콘텐츠 연계 사업도 전개한다. 이를 통해 공연을 넘어 문화 콘텐츠로 영역을 확장하며 새로운 글로벌 콘텐츠 모델을 선보일 계획이다.

화려한 캐스트와 더욱 풍성해진 무대로 돌아온 ‘드림하이 시즌3 : 리부트’는 오는 7월 18일부터 9월 27일까지 코엑스아티움 우리은행홀에서 관객들과 만난다. 1차 티켓은 오는 9일 오전 11시 NOL 티켓(구 인터파크 티켓)을 통해 오픈된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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