피프티 피프티 키나, 반전의 ‘올라운더’…무반주 랩에 호신술까지 접수

그룹 피프티 피프티(FIFTY FIFTY)가 유튜브 음악 예능 ‘김희철의 추카추카추’에 출연해 다채로운 매력을 선보인다.

오는 4일 오후 6시 공개되는 ‘김희철의 추카추카추’ 26회에는 최근 컴백 후 활발한 활동을 이어가고 있는 피프티 피프티가 게스트로 나선다.

진행된 녹화에서 멤버 키나는 평소 다져온 호신술 동작을 직접 시범해 현장 스태프들의 감탄을 자아냈다. 예상치 못한 수준급 실력에 MC 김희철 역시 당황한 기색을 감추지 못했다. 이어 키나는 곡 ‘Yin and Yang’의 무반주 랩을 라이브로 소화하며 그룹 무대와는 또 다른 올라운더 멤버로서의 역량을 증명했다.

멤버들의 개인기와 예능감도 빛을 발했다. 샤넬은 ‘푸키(Pookie)’의 ‘남돌 버전’ 퍼포먼스를 선보이며 시선을 사로잡았고, 이어 도전한 예원은 특유의 귀여운 매력으로 현장 분위기를 달궜다. 예원의 무대를 본 김희철은 “뿌까 같다”는 재치 있는 감상을 남기기도 했다. 또한 김희철은 녹화 내내 빠른 리액션을 보여준 샤넬과 예원을 향해 “가짜 리액션이 아니냐”며 짓궂은 의심을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

막내 아테나는 게임을 할 때도 5개 국어를 사용한다고 밝히며 실제 상황을 재연해 ‘언어 천재’다운 면모로 MC와 관객들을 놀라게 했다. 이외에도 피프티 피프티 멤버들은 다양한 토크와 게임을 통해 특유의 밝은 에너지와 팀워크를 선보였다.

피프티 피프티가 출연한 ‘김희철의 추카추카추’ 26회는 오는 4일 목요일 오후 6시에 공개된다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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