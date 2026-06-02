도수치료, 무턱대고?... “같은 통증이라도 원인 달라요”

현대인의 스마트폰 사용 증가와 장시간 앉아있는 생활습관은 목디스크, 허리디스크, 거북목, 어깨 통증 같은 근골격계 질환 환자를 크게 늘렸다.

이러한 통증은 단순한 불편함을 넘어서 삶의 질 저하를 불러오기 때문에 적절한 치료가 매우 중요하다. 특히 비수술적 치료법으로 도수치료가 주목받고 있는데, 이는 환자의 근육과 관절을 손으로 직접 조작해 통증 완화와 기능 회복에 효과적인 방법으로 자리 잡았다.

도수치료는 환자의 근육과 관절을 직접 손으로 교정하며 통증 완화와 기능 회복에 효과적인 방법으로 널리 선호되고 있다. 치료사의 세심한 손길을 통해 환자 개개인의 신체 상태에 맞춘 맞춤치료가 가능하며, 수술 없이 자연스러운 회복을 도모할 수 있다는 점에서 많은 이들의 선택을 받고 있다.

그러나 도수치료도 엄연한 의료 행위이기 때문에 신중한 접근이 필요하다. 무턱대고 치료를 받거나 숙련되지 않은 치료사에게 받으면 오히려 통증이 악화될 위험이 있으며, 자신의 상태에 맞지 않는 치료는 부작용을 초래할 수 있다. 따라서 정확한 진단과 상담이 선행되어야 한다.

김호규 영천 가톨릭연합정형외과 원장은 “같은 통증이라도 원인은 다양한 경우가 많다. 일부 환자는 디스크 문제지만, 다른 환자는 골반 불균형이나 잘못된 자세, 근육 긴장 등이 원인이 되기도 한다”며 “환자의 상태를 면밀하게 평가하는 경험과 정확한 진단이 치료에서 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

또한 치료사의 숙련도가 매우 중요하다. 환자의 연령과 근육 상태, 통증 강도에 맞는 섬세한 접근이 요구된다.

통증이 같은 증상이라도 환자마다 원인이 다르기 때문에 정확한 진단과 경험 많은 치료사의 섬세한 접근이 중요하다. 특히 무리한 힘을 사용하는 치료는 통증 악화나 근육 긴장 등을 유발할 수 있어 특히 주의가 필요하다.

더블어 근골격계 질환의 원인은 매우 다양하고 복합적이기 때문에 도수치료 외에도 주사치료, 체외충격파, 운동치료 등 다양한 여러 비수술적 치료법을 함께 고려해야 한다. 특히, 체외충격파 치료법을 함께 병행할 경우 통증 완화, 근육 긴장 감소, 관절 가동 범위 확장, 염증 완화 등에서 서로 보완적인 역할을 하며 환자의 빠른 회복에 도움을 준다.

김호규 원장은 “풍부한 경험을 갖추고 있는 의료진의 정확한 진단과 맞춤 치료 계획을 바탕으로 한 다양한 치료법을 환자 상태에 맞게 병행하는 것이 신체 기능 회복과 재발 방지에 가장 도움이 된다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]