‘포지션 오기’에 올스타 투표 원점 재시작… 기존 표는 모두 폐기

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2026 프로야구 올스타전 팬 투표가 하루 만에 전면 중단됐다. 후보 포지션 기재 오류와 그에 따른 투표 반영 문제가 확인되면서 기존 투표 내역은 모두 폐기된다.

한국야구위원회(KBO)는 2일 “올스타 팬 투표 후보 명단 취합 과정에서 삼성 선수단 포지션을 잘못 기재하는 문제가 발생했다”며 이날 오후 2시부로 투표를 전면 중단한다고 밝혔다.

삼성 구단이 제출한 후보 명단에는 오류가 없었지만, KBO가 투표를 준비하는 과정에서 착오가 생긴 것으로 확인됐다. 최형우는 외야수, 박승규는 지명타자로 포지션이 서로 반대로 기재된 것. KBO는 문제를 파악한 뒤 두 선수의 포지션을 수정했다. 그러나 수정 전 진행된 투표가 정상적으로 반영되지 않는 문제가 추가로 드러났다.

이에 따라 KBO는 기존 투표를 모두 무효 처리하고, 3일 0시부터 투표를 새로 시작하기로 했다. 공식 홈페이지엔 이와 관련된 설명과 함께 사과문을 올렸다.

투표 일정도 조정된다. 기존 마감일은 21일 오후 2시였지만, 재투표에 따라 마감 시한은 오는 23일 오후 2시로 이틀 연장됐다. 최종 집계 결과는 24일 발표된다.

기존 투표 결과는 재투표 결과에 반영되지 않는다. 다만 신한 SOL뱅크 애플리케이션의 경우 시스템 특성상 한동안 기존 투표 결과와 신규 투표 결과가 합산돼 표출될 수 있다.

KBO는 “신한 SOL뱅크 앱에서는 6월 5일 오후 9시께부터 신규 투표 결과만 표출될 예정”이라고 설명했다. KBO 홈페이지와 KBO 공식 애플리케이션은 3일 0시부터 신규 투표 결과가 실시간으로 반영된다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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