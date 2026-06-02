한윤서, 신혼집 이사하자마자 갈등 폭발…“나 없이 아무것도 못 하나” (‘조선의 사랑꾼’)

코미디언 한윤서가 예비 신혼집에서 남자친구와 갈등을 겪었다.

한윤서는 지난 1일 방송된 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서 남자친구 문준웅과 함께 예비 신혼집 이사 현장을 공개했다.

한윤서는 20세에 상경해 21년간의 서울 생활 끝에 처음으로 아파트에 입주하는 감격스러운 순간을 맞이했다. 고생했던 반지하 시절을 떠올리던 한윤서는 “성공했다”며 울컥했다. 어머니의 당부대로 쌀과 밥솥을 들고 새집에 들어서며 “마음이 참 감개무량하다”고 소감을 전한 그는 문준웅과 서로를 바라보며 “배려하고 아끼고 존중하며 잘 살아보자”고 다짐했다.

그런데 이삿짐이 도착하자마자 냉장고가 원하는 자리에 들어가지 않는 문제가 발생했다. 주방 앞으로 툭 튀어나온 냉장고의 위치를 본 한윤서는 “아일랜드 식탁이 로망이었는데 상상했던 것과 너무 다르다”며 속상해했다. ‘강경 냉장고파’인 한윤서와 ‘강경 TV파’인 문준웅 사이에 혼수 전쟁이 불거졌다. 문준웅은 “1년에 새 가구 하나씩 들여놓는다고 생각하자”며 달랬지만 끝내 TV는 포기하지 못했고 한윤서는 답답해했다. 이삿짐 직원까지 한윤서의 편을 들어줬음에도 문준웅이 고민하자 두 사람은 감정만 상한 채 이야기를 마무리했다.

여기에 분리수거라는 사소한 불씨가 더해지며 첫 갈등이 터졌다. 한윤서는 일손을 돕지 않을 거면 분리수거라도 하고 오라며 빈 박스 정리를 요구했고, 문준웅은 한 번에 처리하겠다고 맞섰다. 버릴 물건을 두고 소통이 어긋나면서 감정이 격해진 두 사람은 “나 없이는 아무것도 못 하냐”, “나를 쓰려고 하지 말고 알아서 하라”며 설전을 벌였다. 사소한 분리수거로 시작된 갈등이 큰 싸움으로 번졌고, 두 사람은 차갑게 대화를 중단했다.

이사가 마무리되자 두 사람은 다시 대화를 시도했다. 하지만 “존중하며 잘 살아보자”던 다짐이 무색하게 또다시 의견이 어긋나며 싸늘한 분위기가 이어졌다. 한윤서는 “미안하다는 말 한마디면 끝날 일이었다”며 서운한 속마음을 털어놨지만 두 사람의 의견은 끝내 좁혀지지 않았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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