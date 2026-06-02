전역 후 돌아온 김우석, 한층 깊어진 눈빛 ‘눈길’

배우 김우석. 블리츠웨이엔터테인먼트 제공

전역 후 활동 재개에 나선 배우 김우석이 새로운 프로필 사진을 공개하며 한층 성숙해진 매력을 드러냈다. 깊어진 눈빛과 세련된 분위기로 변화를 예고한 가운데 향후 행보에도 관심이 쏠린다.

소속사 블리츠웨이엔터테인먼트는 2일 김우석의 신규 프로필 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 김우석은 다양한 스타일링을 소화하며 폭넓은 매력을 선보였다. 블랙 터틀넥 착장에서는 강렬한 눈빛과 차분한 분위기로 성숙한 아우라를 자아냈고, 카메라를 응시하는 모습만으로도 깊어진 존재감을 드러냈다.

화이트 셔츠와 타이를 매치한 컷에서는 깔끔하면서도 부드러운 이미지를 강조했다. 절제된 스타일링 속에서도 자연스러운 감성이 묻어나며 한층 여유로워진 분위기를 완성했다.

배우 김우석. 블리츠웨이엔터테인먼트 제공

배우 김우석. 블리츠웨이엔터테인먼트 제공

데님 셋업을 착용한 사진에서는 또 다른 매력을 선보였다. 밝고 청량한 이미지에 세련된 댄디함을 더하며 다양한 콘셉트를 자유롭게 소화하는 모습을 보여줬다.

김우석은 지난달 3일 군 복무를 마치고 만기 전역했다. 군 복무 기간에는 팬들을 향한 감사의 마음을 담은 곡 ‘In The End’를 깜짝 발표하기도 했다. 특히 해당 곡은 김우석이 직접 작사에 참여해 오랜 시간 응원을 보내준 팬들에게 진심 어린 메시지를 전했다.

그는 그룹 업텐션과 X1 활동을 통해 국내외 팬들의 사랑을 받았으며, 이후 배우로 활동 영역을 넓혀왔다. 드라마 ‘트웬티 트웬티(TWENTY-TWENTY)’, ‘불가살’, ‘핀란드 파파’, ‘밤이 되었습니다’, ‘0교시는 인싸타임’ 등에 출연하며 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔다.

가수와 배우를 오가며 다방면에서 활약해온 김우석은 전역 이후 한층 성숙해진 모습으로 새로운 활동을 준비하고 있다. 새 프로필 사진을 통해 변화된 분위기를 보여준 만큼 앞으로 펼칠 행보에도 기대가 모이고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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