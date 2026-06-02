이적X김진표 완벽한 조화…패닉 4집 LP로 온다

‘리빙 레전드’ 패닉의 정규 4집 [Panic 04]가 발매 21년 만에 리마스터 LP로 새롭게 발매된다.

2005년 발매된 [Panic 04]는 각자의 길을 걷던 이적과 김진표가 7년 만에 다시 힘을 합친 앨범이다.

이 앨범은 이적의 한층 섬세하고 심오해진 보컬 및 작곡과 김진표의 랩이 완벽하게 얽히며, 두 아티스트의 성숙한 조화가 돋보이는 완성도의 극치를 보여준다.

20여 년 전 세상에 나온 곡들이지만, 이 앨범이 품은 서사와 정서는 오늘을 살아가는 우리에게 여전히 유효하다. 오히려 시간이 흐를수록 대중에게 더 깊은 위안과 짙은 여운을 선사한다.

오랜 시간이 지나도 결코 바래지 않는 패닉만의 독보적인 감성을, 이제 아날로그의 따뜻함이 묻어나는 21년 만의 리마스터 LP로 만나볼 수 있다.

한편, 21년 전 발매된 패닉의 정규 4집 [Panic 04]의 리마스터 LP는 지난 6월 1일 14시부터 예약판매가 시작됐다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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