이프아이, 데뷔 첫 APAC 투어…“새로운 시작, 설레고 꿈만 같아”

걸그룹 이프아이(ifeye)가 데뷔 첫 아시아·태평양 투어에 돌입한다. 국내 가파른 성장세에 이어 글로벌 팬덤 확장까지 이어가는 뜻깊은 행보다.

이프아이는 지난 1일 공식 SNS 채널을 통해 첫 APAC 투어 ‘ifeye 2026 APAC TOUR [If I]’ 개최 소식을 알렸다. ‘아시아·태평양을 가로지르는 이프아이의 첫 여정의 시작’이라는 의미를 담은 특별한 프로젝트다.

이프아이는 오는 7월 4일 타이베이를 시작으로 18일 마카오, 25일 방콕, 27일 마닐라, 30일 멜버른, 8월 2일 시드니까지 아시아와 오세아니아 주요 도시를 순회한다. 서울 공연은 조만간 날짜를 확정하고 팬들에게 공지할 예정이다. 시드니 공연 이후 다양한 이벤트를 통해 글로벌 활동 반경을 더욱 확장한다는 계획이다.

이프아이는 최근 세 번째 EP ‘As if’ 활동을 성공적으로 마무리했다. 타이틀곡 ‘Hazy (Daisy)’는 공개 7일 만에 뮤직비디오 조회수 1000만 뷰를 돌파했고, 데뷔곡 ‘NERDY’, ‘r u ok?’에 이어 3연속 1000만 뷰 기록까지 세웠다.

이프아이는 “데뷔 후 처음으로 APAC 투어를 진행하게 돼 정말 설레고 꿈만 같다. 각 도시에서 기다려주신 팬분들을 직접 만날 생각에 벌써부터 긴장되고 기대된다”며 “이번 투어는 이프아이에게도 새로운 시작 같은 의미가 있는 만큼, 무대 하나하나 진심을 담아 준비하고 있다. 아시아를 넘어 더 많은 글로벌 팬분들과 함께 특별한 추억을 만들고 싶다. 앞으로도 성장하는 모습 보여드릴 테니 많은 기대 부탁드린다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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