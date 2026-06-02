손현주·이준영 통했다…‘강회장’ 시청률·화제성 동시 상승

신입사원 강회장 방송화면. JTBC 제공

드라마 ‘신입사원 강회장’이 첫 방송 직후 시청률 상승세와 화제성을 동시에 기록하며 주목받고 있다. 빠른 전개와 배우들의 안정적인 연기 호흡이 시청자들의 관심을 끌면서 초반 흥행에 청신호를 켰다는 평가다.

2일 JTBC에 따르면 신입사원 강회장은 개성 강한 캐릭터와 속도감 있는 스토리 전개를 앞세워 시청자들의 호응을 얻고 있다.

시청률도 상승 곡선을 그리고 있다. 닐슨코리아에 따르면 1회는 수도권 3.8%, 전국 3.7%로 출발했으며, 2회에서는 수도권과 전국 모두 5.2%를 기록했다. 특히 2회 분당 최고 시청률은 5.8%까지 오르며 상승세를 입증했다.

화제성 지표에서도 존재감을 드러냈다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 TV 드라마 부문 화제성 순위에서 방송 전부터 3주 연속 상위 10위권에 이름을 올린 데 이어, 1~2회 방송 이후에는 4위에 랭크됐다.

드라마의 인기를 이끄는 요인으로는 배우들의 연기 시너지가 꼽힌다. 이준영(황준현 역), 이주명(강방글 역), 전혜진(강재경 역), 진구(강재성 역), 손현주(강용호 역)는 각자의 캐릭터를 안정적으로 소화하며 극의 몰입감을 높이고 있다.

극 초반부터 펼쳐진 강렬한 사건들도 시청자들의 관심을 모았다. 1회에서는 대기업 회장 강용호와 축구선수 황준현이 우연한 사고로 영혼이 뒤바뀌는 사건이 발생했다. 여기에 강용호의 자녀인 강재경과 강재성이 의식을 잃은 아버지에게 자신의 잘못을 떠넘기는 모습이 그려지며 긴장감을 더했다.

2회에서는 강용호의 영혼이 들어간 황준현이 본격적인 반격에 나섰다. 인턴사원 자격으로 최성그룹에 복귀한 그는 프레젠테이션 과정에서 강재성의 비자금 의혹을 공개하며 존재감을 드러냈다. 이어 강용호 명의의 자필 편지를 통해 핏줄 중심 승계 폐지를 선언하며 후계 구도에 파장을 일으켰다.

이처럼 신입사원 강회장은 예측하기 어려운 전개와 통쾌한 반격 서사를 앞세워 시청자들의 몰입을 이끌고 있다. 연이어 터지는 반전과 사이다 전개가 이어지면서 향후 전개에 대한 기대감도 높아지고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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