“올해 47세 맞아?” 하지원, 20년 만에 ‘대학내일’ 표지 찢었다…26학번 새내기 변신

하지원이 대학내일과 함께 촬영을 진행했다. 출처=대학내일 SNS

배우 하지원이 대학생활 문화 잡지 ‘대학내일’의 표지를 다시 한번 장식하며 변함없는 동안 미모를 과시했다.

지난 1일 대학내일 공식 SNS 채널에는 “20여 년 전, 세 번이나 대학내일 표지를 장식했던 배우 하지원이 웹 예능 ‘26학번 지원이요’를 통해 경희대학교 호텔관광대학 26학번 신입생으로 돌아왔다”는 글과 함께 화보 사진 여러 장이 게재됐다.

공개된 사진 속 하지원은 긴 생머리에 화이트 가디건과 블랙 백팩을 매치해 청순하면서도 풋풋한 캠퍼스 룩을 선보였다. 전공 서적을 품에 안은 채 계단에 서 있거나 캠퍼스를 거니는 등 실제 대학 새내기 못지않은 자연스러운 분위기를 연출해 눈길을 끌었다. 또 다른 사진에서는 블루 셔츠와 스커트를 매치한 ‘시밀러 룩’ 스타일로 상큼한 매력을 더했다.

1978년생으로 올해 만 47세인 하지원은 나이가 믿기지 않는 독보적인 비주얼로 감탄을 자아냈다. 최근에는 2003년 주연작인 영화 ‘역전에 산다’의 OST ‘홈런’으로 음악 방송 무대에 깜짝 등장해 뜨거운 화제를 모은 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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