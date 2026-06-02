[BS뮤직] 다시 뛰는 ‘블랙의 심장’…YG의 새로운 30년은?

한국을 뜻하는 알파벳 ‘K’가 전 세계 대중문화를 관통하는 시대다. 그 중심에서 대한민국을 넘어 글로벌 음악 시장의 패러다임을 바꾸며 K팝 세계화를 이끌어온 YG엔터테인먼트(이하 YG)가 새로운 분기점을 맞이했다.

과거 힙합 불모지였던 대한민국에서 출발해 글로벌 시장의 전통 강호로 우뚝 선 YG는 지난달 20일 창립 30주년을 맞이했다. YG는 과거의 영광에 안주하지 않고, 본연의 아이덴티티인 힙합을 전면에 내세워 향후 30년을 이끌어갈 미래 이정표를 세우기 시작했다.

◆트레저가 쏘아 올린 ‘힙합 근본’ 신호탄

YG의 변화를 이끄는 최전선에는 그룹 트레저(TREASURE)가 있다. 트레저는 지난 1일 자유분방한 에너지와 강렬한 힙합 리듬을 가득 채운 미니 4집 뉴 웨이브(NEW WAV)로 컴백했다. 그동안 선보였던 청량하고 대중적인 스타일 대신 YG의 뿌리이자 정체성인 정통 힙합 에너지를 전면에 내세웠다. YG의 다음 30년을 여는 시작점 역할을 톡톡히 해낸 셈이다.

이번 앨범은 멤버들의 뚝심 있는 선택과 양현석 총괄 프로듀서의 지원사격으로 완성됐다. 양 총괄 프로듀서는 “힙합이 하고 싶다”는 멤버들의 의견을 수용해 처음으로 트레저 앨범 작업의 전면에 나서 모든 트랙을 진두지휘했다. 가슴을 울리는 묵직한 래핑과 압도적인 무대 장악력은 트레저의 정체성을 한층 더 선명하게 각인시켰다.

시장의 반응도 폭발적이다. 뉴 웨이브는 선주문량 100만 장을 돌파한 데 이어 발매 첫날에만 한터차트 집계 기준 60만 장에 육박하는 판매량을 기록했다. 팀 자체 역대 첫날 최다 판매량을 경신했다.

특히 트레저는 일본을 비롯한 아시아 전역에서 스타디움 및 돔 투어 인프라를 구축하며 강력한 글로벌 시너지를 내고 있다. 새 앨범 발매 이틀 전에도 말레이시아 쿠알라룸푸르 아시아타 아레나에서 플러스 온(PULSE ON) 투어의 피날레를 장식하며 공연 장인으로 안착했다. 글로벌 흥행을 가속화하고 있는 트레저는 오는 19일부터 진행되는 팬 콘서트를 통해 열기를 이어갈 예정이다.

◆전통 메가 IP와 차세대 주자들의 성장세

그간 YG는 원타임과 지누션 등 대한민국 힙합의 태동기부터 보이그룹의 패러다임을 바꾼 빅뱅, 파격을 선사한 2NE1, 전 세계 최고 걸그룹으로 우뚝 선 블랙핑크까지 독창적인 아티스트들을 배출하며 K팝의 세계화를 견인해왔다. 힙합 기반의 짙은 음악색, 강렬한 퍼포먼스, 패션과 문화를 선도하는 전략은 YG만의 독보적인 브랜드 가치다.

현재 YG는 과거와 미래 IP의 균형을 맞추며 세대교체 작업을 가속화하고 있다. 올해 데뷔 20주년을 맞이해 전 세계 팬들의 기대를 모으고 있는 레전드 그룹 빅뱅의 콘서트가 예고되어 있다. 데뷔 10주년을 맞이한 블랙핑크 역시 월드투어 성과를 통해 글로벌 건재함을 과시하고 있다.

선배들이 닦아놓은 탄탄한 기반 위에서 차세대 주자들의 성장세도 가파르다. 막내 라인인 베이비몬스터(BABYMONSTER)는 최근 발표한 미니 3집 타이틀곡 춤 (CHOOM)을 통해 압도적인 라이브 역량과 퍼포먼스를 선보이고 있다. 차세대 글로벌 유튜브 퀸으로서 영향력을 무한히 확대해 나가고 있다는 평이다.

◆ YG의 다음 30년을 가동할 신규 파이프라인

2026년 하반기는 YG의 미래 설계가 본격적으로 가시화되는 시기다. 빅뱅과 블랙핑크의 메가 레거시를 이어받은 트레저와 베이비몬스터의 쌍두마차 체제에 더해 신규 파이프라인이 대거 출격을 대기 중이다.

현재 베일에 싸여있던 4인조 신인 걸그룹 넥스트 몬스터(가칭)의 멤버들이 차례로 공개되고 있다. 오는 9월에는 5인조 신인 보이그룹이 데뷔를 확정 지었다. YG가 새 보이그룹을 론칭하는 것은 6년 만이다. 이를 기점으로 완벽하게 세대교체된 차세대 파이프라인을 본격 가동하게 된다.

양 총괄 프로듀서는 “창립 30주년을 맞아 특별한 감회를 전하기보다는 앞으로 40년, 50년까지 초심을 잃지 않고 열심히 음악을 만들겠다는 말씀을 드리고 싶다”고 포부를 밝혔다.

힙합 불모지에서 피워낸 ‘블랙의 심장’이 트레저를 시작으로 다시금 요동치기 시작했다. 선명한 헤리티지 위에 혁신적인 미래를 얹은 YG가 그려갈 다음 30년이다. 이에 따라 K팝 시장의 지형도가 어떻게 바뀔지 전 세계의 관심이 집중되고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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