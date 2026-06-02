양다일, 엑스칼라서 단독 콘서트 개최…‘D.I.LAND 2026 X’로 팬들과 만난다

신상화 티엠이그룹 라이브 엔터테인먼트 부문 대표 ⓒ 티엠이그룹

R&B 싱어송라이터 양다일이 오는 6월 27일 서울 중구 전문 공연장 엑스칼라(XSCALA)에서 단독 콘서트 ‘D.I.LAND 2026 X’를 개최한다고 2일 밝혔다.

2015년 데뷔한 양다일은 특유의 믹스보이스 창법과 감성적인 가사로 꾸준한 사랑을 받아왔으며 이번 공연을 통해 팬들과 보다 가까운 거리에서 호흡할 예정이다.

공연이 열리는 엑스칼라는 서울 중구 메사홀을 전면 리모델링해 2025년 12월 개관한 전문 공연장이다. 637석 규모의 객석과 최신 음향·조명·영상 시스템을 갖췄으며 회현역 도보 1분, 명동역 도보 7분 거리에 위치해 뛰어난 접근성을 갖추고 있다.

이번 공연은 티엠이그룹(TME Group)이 운영하는 ‘엑스칼라 시리즈’의 일환으로 진행된다. 앞서 진행된 이무진 콘서트와 라포엠 공연에 이어 세 번째 무대로 마련됐으며 중형 규모 공연장에서 아티스트와 관객이 보다 밀도 있게 소통할 수 있는 공연 문화를 선보이고 있다.

양다일은 ‘미안해’, ‘이 밤’ 등 다수의 히트곡을 통해 자신만의 음악 세계를 구축해 왔다. 섬세한 감정 표현과 안정적인 라이브 실력으로 꾸준한 팬층을 확보하며 공연 무대에서도 존재감을 보여주고 있다.

티엠이그룹은 엑스칼라 시리즈를 통해 콘서트뿐 아니라 강연, 넌버벌 퍼포먼스, 연극, 발레, 무용극 등 다양한 장르의 콘텐츠를 선보이며 공연장 활용 범위를 확대하고 있다.

엑스칼라 전경 ⓒ 티엠이그룹

신상화 티엠이그룹 라이브 엔터테인먼트 부문 대표는 “장르의 경계를 넘어 아티스트와 관객이 하나의 감동으로 연결되는 무대를 만드는 것이 엑스칼라의 목표”라며 “앞으로도 다양한 콘텐츠를 지속적으로 발굴하고 선보일 계획”이라고 밝혔다.

한편 티엠이그룹은 잠실 팝시티(옛 성동구치소 부지) 내 5000석 이상 규모의 아레나급 공연장 우수제안사로 선정됐으며 엑스칼라를 기반으로 중형 공연장과 대형 공연장을 연결하는 라이브 엔터테인먼트 생태계 구축에 나서고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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