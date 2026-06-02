“어떻게 도망갈래?” 에스파 카리나, 인스타 폭발시킨 ‘심쿵 질문’

카리나가 산뜻하고 귀여운 매력을 뽐냈다. 출처=카리나 SNS

그룹 에스파(aespa)의 리더 카리나가 인형 같은 비주얼과 통통 튀는 패션 감각을 자랑하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

2일 카리나는 자신의 SNS 계정에 “이렇게 뛰어오면 어떻게 도망갈 건지 엠비티아이(MBTI)랑 알려줘”라는 글과 함께 무대 뒤에서 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다.

카리나가 산뜻하고 귀여운 매력을 뽐냈다. 출처=카리나 SNS

공개된 사진 속 카리나는 과감하면서도 유니크한 스타일링으로 독보적인 아우라를 발산했다. 그는 선명한 스카이 블루 컬러의 민소매 블라우스를 착용해 화사한 매력을 뽐냈다. 특히 넥라인을 따라 풍성하게 잡힌 셔링과 주름 디테일이 러블리하면서도 볼륨감 있는 실루엣을 완성했다.

여기에 톤 다운된 브라운과 네이비 컬러가 조화를 이룬 체크 패턴의 A라인 미니스커트를 매치해 상의의 화려한 색감을 차분하게 받쳐주며 전체적인 룩의 밸런스를 잡았다.

또 카리나는 흰색 바탕에 큼직한 블랙 도트 패턴이 들어간 스타킹을 착용해 장난스러우면서도 키치한 ‘인형 무드’를 극대화했다. 더불어 징이 촘촘하게 박힌 화이트 펀칭 벨트와 손목 커프스를 레이어드해 펑키하고 팝한 매력까지 더했다. 높게 묶어 올린 하이 번 헤어스타일과 눈가를 붉게 물들인 메이크업 역시 그의 신비로운 매력을 한층 배가시켰다.

카리나의 재치 있는 질문에 누리꾼들의 반응도 뜨거웠다. 팬들은 댓글을 통해 자신의 MBTI를 밝히며 “두 팔 벌려 환영한다”, “달려오는 언니를 끌어안는다” 등 다양한 답변을 남기며 유쾌한 소통을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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