노을, '아뮤소 X 우승자' 이사호와 컬래버…여름 차트 강타 예고

대한민국 대표 보컬 그룹 노을이 가수 이사호와의 특별한 컬래버레이션 소식을 전했다.

노을은 2일 정오 공식 SNS 채널을 통해 신곡 '사랑이 끝나도 오늘은 아니야'의 단체 포토를 공개했다. 정장 차림의 노을과 이사호의 모습은 절제된 무드 속에서 깊은 고독함과 여운을 자아낼 예정이다.

함께 공개된 프리뷰 영상에서는 이사호가 반주 없이 오직 목소리만으로 섬세한 감정 표현과 탄탄한 가창력, 풍부한 성량을 아낌없이 드러내며 이목을 집중시켰다. 이에 명품 보컬 그룹 노을과 이사호가 만들어낼 완성도 높은 음악적 시너지에 음악팬들의 관심이 커지고 있다.

두 아티스트의 인연은 SOOP의 오디션 콘텐츠 '아뮤소 X'에서 시작됐다. 당시 심사위원이자 멘토로서 따뜻한 조언과 격려를 아끼지 않았던 노을은 이사호에 대한 각별한 애정을 바탕으로 이번 컬래버레이션 음원에 흔쾌히 참여한 것으로 알려져 훈훈함을 더한다.

한편 노을과 이사호의 컬래버레이션 음원 '사랑이 끝나도 오늘은 아니야'는 오는 5일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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