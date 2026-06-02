“안 부딪치면 성공 확률 0%, 부딪치면 50%”…‘심우면 연리리’ 사람 냄새 가득한 명대사 향연

매주 목요일 밤 방송되는 '심우면 연리리'는 극 중 성태훈(박성웅 분)을 중심으로 펼쳐지는 끈끈한 가족 이야기와 정감 넘치는 연리리 마을 사람들의 소박한 삶을 그려내며 시청자들에게 따뜻한 힐링을 전하고 있다. 자극적인 콘텐츠가 넘쳐나는 방송 환경 속에서, 자극을 줄이고 마음을 정화해 주는 일명 '도파민 디톡스 드라마'라는 호평도 쏟아지는 중이다.

실제로 매회 방송 직후 시청자 게시판과 SNS 등에는 "드라마가 전하는 메시지가 참 좋다", "바쁜 세상 속에서 잠시 잊고 살았던 따뜻함을 느끼게 해준다", "사람 냄새 나는 보기 드문 청정 힐링 드라마", "대사의 여운이 가슴에 오래 남을 것 같다", "특유의 유머 코드와 대사가 취향 저격" 등 작품을 향한 찬사가 이어지고 있다.

이처럼 무해한 웃음과 감동으로 시청자들의 마음을 사로잡은 '심우면 연리리'는 단 2회만을 남겨두고 종영을 향해 달려가고 있다. 이에 오늘(2일), 시청자들의 가슴을 먹먹하게 만든 후반부 핵심 명대사들을 다시 한번 짚어봤다.

#7회: 인생의 갈림길에 선 태훈-지천 부자(父子)의 대화

성태훈과 조미려(이수경 분)는 장남 성지천(이진우 분)의 의대 자퇴 문제를 두고 갈등을 빚으며 안타까움을 더했다. 성태훈은 조미려의 설득에 자신의 선택이 틀린 길일까 두려워하는 성지천에게 현실적인 조언과 진심 어린 위로를 건넸다. “모든 선택에는 책임이 따르는 법이야. 이 나이 되어서도, 나 역시 어떤 때에는 잘못된 길을 고를까봐 두렵고 무서워. 하지만 뭔가 결심하면 그때부턴 뒤돌아보면 안 돼. 후회하더라도 부딪치고 후회하는 수밖에 없어. 안 부딪치면 성공 확률 0%, 부딪치면 50%”라는 성태훈의 대사는 삶의 선택 앞에서 누구나 느끼는 두려움과 책임을 담담하게 풀어내며 깊은 울림을 안겼다.

#8회: 보미부터 연리리 주민들까지, 담백해서 더 따뜻한 위로

이장 임주형(이서환 분)의 외동딸 임보미(최규리 분)는 의대 자퇴를 한 성지천의 이야기를 들은 뒤 “잘했다, 드디어 담장을 넘었네. 세상에서 제일 용감하고 제일 멍청한 짓을 한 거라고. 멋있다”라고 그를 응원했다. 과한 위로 대신 담백한 응원과 솔직한 진심이 담긴 이 대사는 임보미 캐릭터의 매력을 드러내며 시청자들의 마음을 사로잡았다.

또한 조미려의 가출 사실을 알게 된 동네 사람들의 행보 역시 보는 이들의 미소를 유발했다. 특히 성가네를 위해 음식을 챙겨주던 이선자(이선희 분)가 성태훈에게 “연리리는 비밀은 없지만, 의리는 있는 동네”라고 말하는 모습은 웃음을 안겼다. 정감 있고 다정한 사람들로 가득한 청정구역 연리리. 누군가 힘든 일을 겪으면 자연스럽게 손을 내미는 주민들의 모습은 소박하지만 진한 온기를 전했다.

#10회: 연리리 주민들의 정에 마음을 연 태훈과 미려

성태훈은 무상 비료 배포 이후 마을을 뒤덮은 정체불명의 균사체 때문에 연리리 밭이 망가지자 원인 규명에 나섰다. 임주형과 함께 조사에 나선 그는 연리리에 있던 소나무의 송화가루가 원인이었다는 사실을 밝혀냈고, 어느새 누구보다 연리리에 진심인 사람이 되어갔다. 그렇게 존폐 위기에 놓인 연리리를 지켜낸 성태훈은 주민들 사이 영웅으로 등극했다.

조미려 역시 부녀회장 남혜선(남권아 분)의 도움으로 빚 문제를 해결하며 주민들과 가까워졌다. 서로를 돕고 의지하며 성가네는 점점 연리리의 가족이 되어갔다. 성태훈과 조미려의 대화 속 “서울에서는 돈으로 사야 하는 것들이 여기서는 마음 하나로 그냥 되더라고” 대사는 공감을 자아냈다. 도시에서는 쉽지 않았던 마음들이 연리리에서는 자연스럽게 오가는 모습은 공동체의 따뜻함과 사람 냄새 나는 정서를 고스란히 담아내며 극의 매력을 더했다.

무해한 웃음과 위로를 동시에 전하고 있는 KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’ 11회는 오는 4일(목) 밤 10시 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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