김명수→권소현, ‘공감세포’로 물들일 연애세포

배우 김명수, 강민아, 권소현, 신우겸이 안방극장을 설렘으로 물들일 핑크빛 로맨스의 주역으로 뭉친다.

오는 7월 방송 예정인 새 드라마 '공감세포'는 공감을 거부하고 부정한 여자와 반대로 타인의 모든 공감을 떠안은 남자가 뜻밖의 '감정 전이'라는 초현실적인 사건을 겪게 되면서 시작된다. 서로의 일상과 세계를 침범한 두 남녀가 잃어버렸던 감정을 다시 배워가는 과정을 그린 유쾌하고 따뜻한 로맨틱 코미디다.

이번 작품은 글로벌 미디어 기업 A+E Korea가 제작투자와 글로벌 배급을 주도한 프로젝트로, 일본과 아시아 지역 배급이 이미 완료됐다. A+E Korea는 경쟁력 있는 한국 컨텐츠를 발굴해 글로벌 시장과 연결하는 사업을 지속적으로 확대하고 있으며, 유망한 신규 IP에 대한 초기 투자부터 해외 유통 및 배급까지 전 과정을 아우르는 사업 모델을 구축해가고 있다. 이를 통해 A+E Korea는 한국 컨텐츠의 해외 진출 기회를 확대하고, 한국 IP의 글로벌 가치 제고에 기여하고 있다.

‘공감세포’는 ‘넘버스 : 빌딩숲의 감시자들’, ‘두 번째 남편’을 연출한 김칠봉 감독이 메가폰을 잡았으며 정연, 김성래 작가가 집필을 맡았다. 여기에 개성 넘치는 배우 4인의 합류 소식이 더해지며 벌써부터 예비 시청자들의 관심을 끌고 있다.

먼저 김명수는 유명한 심리상담 전문가 차은환 역을 맡았다. 독특한 상담 방식으로 큰 인기를 얻은 그는 우연한 계기로 톱스타 유지안(강민아 분)과 엮이게 되면서 예상치 못한 사건들을 겪게 된다. 김명수는 겉으로는 능글맞아 보이지만 속으론 타인의 감정을 지나치게 짊어진 차은환의 복잡다단한 심리를 섬세한 연기로 그려낼 예정이다. ‘함부로 대해줘’, ‘넘버스 : 빌딩숲의 감시자들’, ‘미스 함무라비’ 등을 통해 탄탄한 연기력을 선보인 김명수가 ‘감정 전이’라는 독특한 설정 속에서 어떤 활약을 펼칠지 궁금해진다.

강민아는 전직 국민 걸그룹 출신의 톱스타 유지안으로 분한다. 극 중 그녀는 아역배우 출신으로, 어린 시절부터 엄마의 과잉보호 속에서 자라왔다. 이후 아이돌과 배우 활동을 이어가며 기획사의 철저한 관리 아래 살아온 탓에 공감 능력이 다소 부족한 인물이다. 세상이 자신을 중심으로 돌아간다고 믿어왔던 그녀는 예상치 못한 인생의 위기를 겪게 되고, 그 과정에서 차은환을 만나 조금씩 변화해간다. ‘사냥개들 2’, ‘멀리서 보면 푸른 봄’, ‘괴물’, ‘여신강림’ 등 다양한 작품에서 다채로운 매력으로 시선을 사로잡은 강민아가 안하무인 톱스타의 성장기를 어떻게 그려낼지 시선이 집중된다.

그런가 하면 권소현은 강민아의 라이벌이자 떠오르는 여배우 한이진 역으로 극에 긴장감을 더한다. 과거 유지안과 같은 걸그룹으로 활동했던 한이진은 팀의 중심이던 유지안의 탈퇴 이후 그룹이 해체 수순을 밟게 되자 깊은 열등감을 품게 된다. 권소현은 실제 걸그룹 활동 경험을 바탕으로 캐릭터의 감정선을 현실감 있게 그려낼 예정이며, ‘어쩌다 마주친, 그대’, ‘너에게 가는 속도 493km’, ‘미스터 기간제’ 등에서 보여준 안정적인 연기로 극의 몰입도를 더할 전망이다.

마지막으로 신우겸은 극 중 차은환의 가장 친한 친구 동경 역을 맡아 유쾌한 매력을 뽐낼 예정이다. 동경은 활기찬 에너지를 지닌 ‘찐 외향형 인간’으로 차은환이 기쁠 때나 슬플 때나 함께 해주는 진정한 친구이자 든든한 조력자다. ‘넘버스 : 빌딩숲의 감시자들’, ‘두 번째 남편’, ‘야식남녀’ 등을 통해 탄탄한 연기를 선보여온 신우겸이 ‘공감세포’에서는 어떤 매력을 보여줄지 기대가 모인다.

이와 관련 제작진은 “배우들의 훌륭한 연기력이 ‘감정 전이’라는 신선한 소재에 설득력을 불어넣을 것”이라면서 “‘감정 전이’라는 특수한 상황 속에서 일어나는 각 인물들의 입체적인 변화에 주목해 달라”고 전했다.

‘공감세포’는 7월 4일(토) 밤 10시 50분 라이프타임과 LG U+tv모바일, 디즈니+에서 동시 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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