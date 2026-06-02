YG플러스, 렛미노우 발매 맞이…단독 큐레이션 프로젝트 공개

YG플러스(YG PLUS)가 일본 3인조 밴드 렛미노우(LET ME KNOW)의 첫 정규 앨범 '스틸 로맨스(Still Romance)' 발매를 맞아 국내 단독 큐레이션 프로젝트를 선보인다.

오는 3일 발매되는 '스틸 로맨스'는 렛미노우가 처음으로 선보이는 정규 앨범이자 첫 피지컬(실물) 음반으로, 밴드 특유의 감성과 서사를 집약한 작품이다.

YG플러스는 이번 앨범의 공식 국내 수입처로서 단순한 음반 유통을 넘어 팬 경험을 중심으로 한 다채로운 큐레이션 프로젝트를 기획하고 본격적인 전개에 나설 예정이다.

이번 프로젝트는 온라인과 오프라인을 유기적으로 연결하는 구조로 설계됐다. 먼저, 팬 플랫폼 Buffz! 내 앨범 프리오더와 함께 아티스트 및 앨범의 서사를 집중 조명하는 FOCUS 페이지가 오픈된다. 이를 통해 팬들은 음악과 아티스트 스토리를 입체적으로 경험할 수 있다.

오프라인에서는 서울 종로구 더세임(theSameE) 인사점에 'LET ME KNOW 스페셜존'이 12일부터 21일까지 운영된다. 해당 공간은 앨범 및 아티스트를 직접 체험할 수 있는 큐레이션 존으로 구성되어, 온라인에서 시작된 콘텐츠 경험을 현실 공간으로 확장한다.

특히 13일에는 렛미노우의 첫 한국 대면 팬사인회가 진행된다. 기존 두 차례의 내한 공연과 버스킹을 통해 국내 팬들과 꾸준히 교감해온 이들이, 이번에는 오직 한국 팬들을 위한 특별한 이벤트로 한층 밀도 높은 만남을 이어갈 예정이다.

또한 Buffz!와 더세임 인사점에서는 각각 채널별 독점 특전 스티커가 1:1로 제공되어, 구매 채널에 따라 차별화된 소장 경험을 제공한다.

YG플러스는 타케나카 유다이, 후지이 카제, Ado, 노벨브라이트 등 다양한 일본 아티스트 IP를 국내에 소개하며, 음악 콘텐츠를 중심으로 한 큐레이션 역량을 축적해왔다. 특히 온라인 특설 페이지에서 출발한 경험을 오프라인 공간으로 확장하는 방식으로, 팬들에게 새로운 소비 및 경험 가치를 제안하고 있다.

YG플러스 관계자는 "렛미노우의 첫 정규 앨범을 단순히 '듣는 콘텐츠'가 아닌 '경험하는 콘텐츠'로 전달하고자 했다"며 "앞으로도 아티스트와 팬을 연결하는 차별화된 큐레이션을 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.

한편 렛미노우의 첫 정규 앨범 <Still Romance> 는 6월 3일 정식 발매되며, Buffz!와 더세임 인사점에서 다양한 큐레이션 프로그램과 함께 만나볼 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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