“엔터판 뒤집어질 수도” 차가원의 자신감, ‘PD수첩’에 관심 집중

K팝 업계를 뒤흔든 대규모 미정산 사태와 1,000억 원대 자금의 행방을 두고 일촉즉발의 법적 공방으로 치닫고 있다.

MBC 'PD수첩'은 2일 밤 방송되는 'MC몽과 회장님의 K팝 영업비밀' 편을 통해 원헌드레드레이블 및 계열사를 둘러싼 미정산 논란, 투자금 사용처 의혹, 해외 원정도박 의혹 등을 집중 조명한다고 예고했다.

제작진은 이번 방송이 지난 3월 더보이즈의 전속계약 효력정지 가처분 신청을 시작으로 이무진, 첸백시(첸·백현·시우민), 비비지, 이승기 등 소속 아티스트들의 잇따른 계약 해지 의사 표명에 따른 의혹에서 출발했다고 밝혔다. 아울러 수백 명의 스태프와 협력업체가 대금을 지급받지 못해 발생한 피해 규모가 100억 원 이상이라고 주장했다.

또한 제작진은 내부 관계자로부터 확보한 계열사 회계장부를 바탕으로, 회사에 유입된 1,150억 원 이상의 선투자금 중 거액이 차가원 회장 개인 계좌로 이동한 정황을 확인했다고 주장했다. 이어 일부 자금이 MC몽에게 전달되어 사설 환치기를 통해 미국 라스베이거스 원정도박에 사용됐다는 제보와 정황을 확보하고 현지 취재를 진행했다고 덧붙였다.

이에 대해 피고소인 및 소속사 측은 관련 의혹을 전면 부인하며 강력한 법적 대응을 시사했다.

이 과정에서 차가원 회장이 직접 'PD수첩' 제작진을 만나 인터뷰에 응한 점도 눈길을 끈다. 공개된 예고편에서 차 회장은 "제가 입을 열면 아마 이 엔터 판이 뒤집어질 수도 있다"고 말해 방송에서 어떤 입장을 밝힐지 관심을 모은다.

MC몽은 자신의 SNS와 라이브 방송을 통해 "'PD수첩'이 허위 제보자들과 결탁해 자신을 음해하고 있다"며 부당한 자금 유용 및 도박 의혹은 사실이 아니라고 반박했다. 그는 회삿돈으로 도박을 했다는 주장을 부인하며 필요시 계좌를 모두 공개할 수 있다는 입장을 밝히는 한편, 자신을 향한 성매매, 마약, 원정도박 의혹 역시 조작된 허위 제보라고 강하게 반박했다.

원헌드레드 측 역시 방송 전날인 1일 공식 입장을 내고 "차가원 대표와 회사에 대한 허위사실 유포와 명예훼손 행위에 대해 강력한 법적 대응을 진행할 예정"이라며 "선처나 합의 없이 엄중하게 대응하겠다"고 발표했다.

한편, 양측의 소명과 주장이 대립하는 가운데, 해당 방송은 2일 밤 10시 20분에 방영된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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