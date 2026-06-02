[팬덤 와글와글] ‘허위사실 유포’ 김세의 구속…김수현, 복귀할 수 있을까

배우 김수현. 스포츠월드 DB

배우 김수현이 김세의 가로세로연구소 대표와의 법정 다툼에서 완승을 거뒀다. 김 대표가 제시한 증거들이 조작 판결을 받아 억울함은 한풀 꺾였지만 대중의 시선은 크게 달라지지 않았다.

김 대표는 지난달 26일 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손), 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포 등 및 촬영물 이용 강요), 협박 등의 혐의와 사안의 중대성이 인정돼 구속됐다. 이에 김수현의 소속사 골드메달리스트는 김 대표를 상대로 제기한 여러 건의 고소·고발 사건의 결과와 입장을 발표했다. 수사 결과 가세연 측이 김수현에 대해 제기한 각종 의혹과 증거는 사실이 아닌 것으로 확인됐다.

지난해 3월 김수현이 기자회견을 열어 공개한 모바일 메신저 대화는 김수현과 무관한 타인과의 대화를 위·변조한 것이었다. 김 대표 측이 기자회견을 열고 공개한 고 김새론의 음성도 AI 기술을 이용해 생성된 조작 자료인 것으로 밝혀졌다. 김수현 측은 형사 절차와 별도로 대규모 손해배상 청구를 포함한 민사 소송도 적극 검토하고 있다.

지난해를 떠들썩하게 만든 김수현 논란이다. 김 대표는 각종 유튜브 방송과 기자회견을 주도하며 김수현이 미성년자였던 고 김새론과 교제했다고 주장했다. 고인을 사망에 이르게 한 원인도 김수현에게 있다고 연일 공격했다. 두 사람의 사진, 주고받은 메시지 등을 공개했고 유족의 목소리를 빌려 주장에 힘을 보탰다.

배우 김수현. 스포츠월드 DB

그러나 결국 김 대표의 구속으로 미성년자 시절 교제 의혹, 고인을 죽음에 이르게 했다는 주장은 허위임이 밝혀졌다. 지난해 3월 기자회견에서 “믿어달라고 하지 않겠다. 꼭 증명하겠다”라며 눈물을 쏟은 김수현의 주장이 일정 부분 받아들여진 것이다.

이 같은 결과에 가짜 정보를 퍼트린 김 대표를 향한 비판이 연일 거세다. 더불어 해당 논란으로 연예계 활동을 잠정 중단한 김수현의 복귀를 두고도 대중의 시선이 쏠린다. 특히 수백억대의 제작비를 들인 디즈니플러스 넉오프의 편성 재개 여부에도 관심이 모이고 있다.

팬들을 기다렸다는 듯 지난 1년여의 기다림의 끝을 반기고 나섰지만 연예계 복귀를 두고는 의견이 엇갈린다. 막강한 팬덤을 보유한 김수현이기에 온라인상에서는 벌써 김수현의 복귀를 두고 누리꾼 간의 의견 다툼이 벌어지고 있다. 김수현의 복귀를 옹호하는 이들은 “끝까지 믿었다” , “당당하게 돌아오라”, “김수현이 복귀 못 할 이유도, 비난받을 이유도 없다”, “남의 인생 나락 보낸 김세의도, 악플러도 책임져야 한다”며 목소리를 높였다. 눈물의 기자회견을 언급하며 “선동당한 대중의 잘못도 있다”라고 비판하는 의견도 있었다.

그러나 돌아선 대중의 마음을 돌릴 수 있을지는 미지수다. 김 대표의 구속이 그간 드러난 김수현의 사생활 논란들을 모두 지워주진 못했기 때문이다. 이미지가 생명인 연예인에게 앞선 논란들은 치명적일 수밖에 없다. 김 대표 측의 증거를 조작이 밝혀졌으나 초반 교제를 전면 부인했던 김수현이 기자회견에서 교제를 인정하며 입장을 번복하면서 신뢰를 잃었다. 더욱이 김새론 유족에 의해 공개된 사진과 편지, 일부 메신저 등은 여전히 남아있다.

일부 누리꾼들은 “가세연이 몇 개 조작했다고 모든 증거가 조작이진 않다”, “조작은 처벌받아도 이미지 회복 쉽지 않을 듯”, “기자회견 이미지가 잊히지 않아 작품에 몰입하기 힘들 것 같다”며 이른 복귀를 우려했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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