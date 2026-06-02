디자이너 브랜드 송지오, 엘리엇 에밀과 두 번째 협업 컬렉션 선봬

송지오(SONGZIO) 제공

디자이너 브랜드 송지오(SONGZIO)가 덴마크 코펜하겐 기반의 실험적인 컨템포러리 브랜드 엘리엇 에밀(HELIOT EMIL)과 함께 두 번째 협업 컬렉션 ‘Falconry(매사냥)’를 오는 6월 5일 선보인다고 2일 밝혔다.

지난해 첫 협업 프로젝트 이후 다시 선보이는 이번 컬렉션은 양 브랜드의 조형적인 감각과 기능적인 디자인 요소를 기반으로 완성됐다.

브랜드에 따르면 이번 컬렉션은 매사냥이라는 역사적인 퍼포먼스 안에 존재하는 긴장과 균형, 속도와 통제의 감각을 현대적인 디자인으로 재해석했다.

송지오(SONGZIO) 제공

컬렉션 전반에는 매가 비행하는 과정에서 유선형의 움직임과 사냥 직전의 날카로운 긴장감, 공중을 가로지르는 역동적인 에너지가 디자인 디테일로 표현되었다. 기류를 따라 활공하는 움직임, 상승 기류를 타고 고도를 높이다가 목표를 향해 급강하하는 찰나의 에너지 등 맹금류 움직임은 패턴 구조와 실루엣 전반에 적용했다. 또한, 보이지 않는 공기의 흐름과 정교한 거리 감각, 맹금류의 부리와 발톱에서 착안한 하드웨어 디테일은 컬렉션 특유의 구조적인 분위기를 강조한다.

한편, 송지오와 엘리엇 에밀은 컬렉션 공개와 함께 6월 5일 송지오 서울 플래그십 스토어 ‘갤러리 느와’에서 협업 런칭 이벤트를 진행한다. 이번 행사에는 송지오의 앰버서더인 에이티즈(ATEEZ) 성화와 배우 최희진이 참석해 자리를 빛낼 예정이며, 송지오와 엘리엇 에밀의 크리에이티브 디렉터도 현장을 방문할 예정이다.

송지오와 엘리엇 에밀의 협업 컬렉션은 6월 3일 브랜드 공식 온라인 스토어에서 먼저 만나볼 수 있으며 6월 5일에는 전국 주요 매장에서 판매된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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