어메이징크리, LIV Golf Korea 2026서 K.G.C 공식 의류 파트너 활동 전개

사진=어메이징크리

하이엔드 골프웨어 브랜드 어메이징크리가 ‘LIV Golf Korea 2026’에서 K.G.C 공식 의류 파트너로 참여하며 선수 착장과 현장 팝업을 연계한 브랜드 활동을 진행했다고 2일 밝혔다.

이번 대회는 지난 5월 28일부터 31일까지 부산 아시아드CC에서 열렸다. 어메이징크리는 코리안 골프 클럽(K.G.C, Korean Golf Club) 선수단의 공식 의류 파트너로서 대회 기간 선수 착장 지원과 팝업 운영, 고객 참여 이벤트 등을 선보였다.

K.G.C 선수단은 이번 대회에서 백호 심볼이 적용된 ‘K.G.C 익스클루시브 컬렉션’을 착용하고 경기에 출전했다. 해당 컬렉션은 K.G.C의 팀 상징인 백호와 어메이징크리의 하이엔드 골프웨어 디자인을 결합한 제품군으로 구성됐다.

사진=어메이징크리

어메이징크리는 선수 착장과 현장 팝업을 연결해 갤러리들이 대회 현장에서 컬렉션을 직접 접할 수 있도록 했다. 대회장 내 마련된 어메이징크리 팝업에는 K.G.C 익스클루시브 컬렉션과 관련 제품을 확인하려는 방문객들이 이어졌으며 대회 기간 누적 방문객은 약 3000명으로 집계됐다.

특히 현장에서는 K.G.C 팀 심볼인 백호와 어메이징크리의 시그니처 요소인 5-STRIPE를 백호 발톱 형태로 표현한 ‘LIV 3D 타이거 스모그 아코디오 티셔츠’가 관심을 모았다. 선수들이 실제 경기에서 착용한 ‘LIV 플레이어 아코디오 티셔츠’도 갤러리들의 주목을 받았다고 브랜드 측은 전했다.

이와 함께 어메이징크리는 레인저 백 구매 고객을 대상으로 K.G.C 심볼 6종 벨크로 패치를 제공하는 이벤트를 진행했다. 이번 이벤트는 K.G.C 팀 아이덴티티를 활용해 제품 구매와 팬 경험을 연결하는 방식으로 운영됐다.

어메이징크리 관계자는 “LIV Golf Korea 2026은 K.G.C 선수단과 국내외 골프 팬이 함께한 무대였다”며 “어메이징크리는 공식 의류 파트너로서 선수 착장과 현장 팝업, 팬 참여 이벤트를 통해 브랜드와 팀 아이덴티티를 경험할 수 있는 접점을 마련했다”고 말했다.

이어 “LIV Golf가 지닌 자유롭고 역동적인 분위기 속에서 선수와 팬, 브랜드가 자연스럽게 연결되는 경험을 선보일 수 있었다”며 “앞으로도 골프 투어 현장과 라이프스타일을 연결하는 브랜드 활동을 이어갈 계획”이라고 전했다.

어메이징크리는 이번 LIV Golf Korea 2026 참여를 통해 K.G.C 공식 의류 파트너십을 알리고 선수 착장 제품과 현장 체험 콘텐츠를 기반으로 골프 팬 및 패션·라이프스타일 소비자와의 접점을 넓혔다고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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