데카트론, SS26 하이킹 캠페인 ‘진짜 하이커의 선택’ 키룩 3 공개

사진=데카트론

글로벌 스포츠 브랜드 데카트론(DECATHLON)이 6월 3일부터 2026년 봄·여름 시즌(SS26)을 겨냥한 ‘진짜 하이커의 선택’ 캠페인의 세 번째 시리즈인 ‘썸머 하이킹룩’을 본격적으로 진행한다고 2일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 프로젝트는 일반 등산로는 물론 계곡과 강가 등 다채로운 지형을 넘나들며 아웃도어를 즐기는 이들을 겨냥해 설계됐다. ‘DRY FAST. GRIP HARD.’라는 문구를 전면에 배치해 신속한 건조 능력과 우수한 접지력을 제공하는 하이브리드 하이킹 장비를 선보이며 야외 활동 공간에서 증명된 기능성과 실용성에 초점을 맞췄다.

주요 상품인 ‘아쿠아 하이킹 샌들 NH900’은 물기가 남아있는 지면에서도 안정적인 접지력과 배수력을 제공하는 하이브리드 하이킹 샌들이다. ‘남성 등산 베스트 NH500’은 다용도 수납공간과 시원한 통기성을 결합한 유틸리티 베스트로 배낭을 메지 않고도 가벼운 산행을 가능하게 해준다. 이 외에도 여성용 하이킹 투인원 스커트와 남성용 5부 하이킹 반바지 트렉 900 등 무더운 날씨에 입기 좋은 다채로운 의류가 포함됐다.

제품군 전반은 프랑스 알프스 몽블랑 자락 샤모니에 자리한 퀘차(QUECHUA) R&D 연구소의 기술을 기반으로 완성됐다. 실제 등반가와 아웃도어 전문가들이 기획 단계부터 디자인, 개발, 테스트에 이르기까지 모든 프로세스에 동참해 다양한 지형에서도 발휘되는 기능성을 완성했다. 무엇보다 퀘차는 유럽 야외 스포츠 시장에서 33%의 점유율을 차지하고 있다는 것이 브랜드 측 설명이다.

사진=데카트론

데카트론은 혁신적 제품 개발에 멈추지 않고 오프라인 하이킹 커뮤니티 프로그램인 ‘데카HIKERS’를 지속적으로 운영하며 소통을 지속하고 있다. 올해 상반기 동안에만 총 21회의 행사를 성황리에 마무리하며 누적 참여 인원 360명을 달성한 ‘데카HIKERS’는 소비자들이 직접 산을 오르며 브랜드의 기구를 몸소 체험하고 의견을 나누는 허브로 안착했다.

데카트론 관계자는 “이번 여름철 하이킹룩 캠페인은 ‘진짜 하이커의 선택’이라는 테마에 걸맞게 본연의 성능과 실용성을 극대화한 제품들을 제안하고자 마련됐다”라며 “데카트론이 제안하는 장비들이 거친 대자연을 거침없이 개척하는 모험가들의 믿음직한 파트너가 되기를 기대한다”라고 전했다.

한편 SS26 하이킹 캠페인 ‘진짜 하이커의 선택’ 키룩 3 썸머 하이킹룩의 메인 스타일링과 구체적인 상품 내역은 6월 3일부터 데카트론 공식 온라인 몰과 전국 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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