“내가 너무 망가졌구나” AKMU 이수현, 체중 증가에 꾸미기 포기했던 과거 고백

이수현이 과거 체중 문제로 인해 겪은 심적 고충을 털어놓았다. 출처=유튜브 채널 ‘이수현 Official’ 영상 캡처

남매 듀오 악뮤(AKMU)의 이수현이 과거 체중 증가로 인해 겪었던 심적 고충을 털어놓으며, 자신만의 극복 방안을 공유했다.

지난 1일 유튜브 채널 ‘이수현 Official’에는 ‘내가 얼마를 썼더니 VVIP가 됐을까…? 빅사이즈 쇼핑몰 최저가 공구’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이 영상에서 이수현은 약 3년 전을 회상하며 “당시 ‘내가 너무 많이 망가졌구나, 뚱뚱하구나’라는 생각에 사로잡혀 꾸미는 것을 전부 포기하고 살았었다”고 고백했다. 이어 “맞는 사이즈의 옷이 없다 보니 예쁘게 입고 싶어도 입을 수가 없었고, ‘안 예쁜데 뭘 입어봤자 똑같지’라는 생각에 꾸미는 것 자체가 창피하게 느껴지기도 했다”고 당시의 심경을 전했다.

그러나 이수현은 빅사이즈 쇼핑몰을 접하면서 전환점을 맞이했다고 밝혔다. 그는 “빅사이즈 쇼핑몰이 다양하고 체계적으로 잘 되어 있다는 것을 알게 됐다”라며 “사이즈 걱정 없이 원하는 스타일을 선택해 입을 수 있다는 점에서 새로운 세계를 경험했다”고 덧붙였다.

마지막으로 이수현은 구독자들을 향해 “꾸미는 것을 절대 포기하지 않았으면 좋겠다”라며 “타인에게 비치는 모습을 위해서가 아니라, 예쁘고 귀여운 옷을 입는 즐거움 그 자체를 포기하지 말아달라”고 당부했다.

한편 이수현은 최근 철저한 자기관리를 통해 체중 감량에 성공하며 활발한 활동을 이어가며 대중의 응원을 받고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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