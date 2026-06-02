볼룸부터 K-팝까지 전문가 한자리에…‘페트 드 라 뮈지크+ 2026’ 8일 콘퍼런스

한국과 프랑스의 음악 전문가들이 '페트 드 라 뮈지크+ 2026'를 통해 서울에 모인다. 한·불 수교 140주년을 맞아 더욱 풍성한 프로그램이 시민들을 찾는다.

2일 리웨이뮤직앤미디어는 오는 8일 오후 1시부터 서울 마포구 틸라 그라운드에서 '페트 드 라 뮈지크+ 2026 콘퍼런스'의 첫 번째 프로그램을 운영한다고 밝혔다. 각 주제별 세션과 함께 패널 스피커들과 청중간의 자유로운 네트워킹 시간을 가질 예정이다.

먼저 오후 1시부터 오후 3시까지 '볼룸 & 보깅 문화 : 문화를 연결하고 사회를 잇다'는 주제로 볼룸 문화와 보깅을 조명한다. 볼룸은 1970~80년대 뉴욕 할렘의 흑인·라틴계 퀴어 커뮤니티에서 탄생한 문화다. 춤과 패션, 퍼포먼스를 통해 자신을 자유롭게 표현하는 문화다. 보깅은 볼룸 문화에서 발전한 댄스 스타일로 매거진 보그 모델들의 포즈에서 영감을 받아 손동작과 워킹, 다양한 포즈를 통해 자신을 표현하는 춤이다.

오후 4시부터 오후 6시까지는 'K팝에서 글로벌 팝으로: 경계 없는 음악을 다시 생각하다' 세션을 진행한다. 한국과 프랑스 음악 전문가 및 아티스트가 대거 참석해 양국 음악 산업의 현재와 미래를 다각도로 조망할 예정이다.

'페트 드 라 뮈지크(Fête de la Musique)'는 음악을 거리로 이끌어 누구나 자유롭게 즐길 수 있는 문화로 만들겠다는 철학 아래 1982년 프랑스에서 시작된 글로벌 음악 축제다. 현재는 세계 100여 개국 이상에서 개최되며 올해 한·불 수교 140주년을 기념해 서울을 비롯한 전국 11개 도시에서 40개 이상의 프로그램이 개최된다.

올해 주한 프랑스 대사관은 행사의 일환으로 'FDM+'를 새롭게 선보인다. 'FDM+'에서는 30명 이상의 한국과 프랑스 음악 전문가 및 아티스트가 함께해 다양한 주제를 중심으로 양국의 음악 산업의 현재와 미래를 논의한다. 오는 8일, 15일, 22일 오후 1시부터 7시까지 서울 마포구 상수동 틸라 그라운드에서 열린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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