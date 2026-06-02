“한 줌 허리에 선명한 복근”…아이들 미연, ‘흰 티+청바지’의 정석 [스타★샷]

미연이 탄탄한 복근과 날렵한 몸매를 인증했다. 출처=미연 SNS

그룹 아이들의 미연이 감탄을 자아내는 완벽한 청바지 핏을 선보였다.

미연은 지난달 31일 자신의 SNS 계정에 “My lovely Sydney NEVERLAND”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 미연은 호주 시드니의 대기실을 배경으로 다양한 포즈를 취하고 있다. 특히 전면에 네이비 컬러로 ‘SYDNEY’가 프린트된 화이트 라운드넥 티셔츠를 크롭 스타일로 연출하고 탄탄한 복근과 날렵한 허리 라인을 과감하게 드러내 눈길을 사로잡았다. 여기에 자연스러운 워싱이 돋보이는 미디엄 블루 톤의 와이드 데님 팬츠를 매치해 감각적인 스타일링을 완성했다.

화려한 비주얼 역시 돋보였다. 미연은 밝은 백금발 헤어를 높게 묶은 반묶음 스타일로 연출해 키치하면서도 바비인형 같은 신비로운 매력을 극대화했다.

한편 미연이 속한 아이들은 현재 네 번째 월드 투어 ‘2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]’를 통해 전 세계 팬들과 만나고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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