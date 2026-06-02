플레어 유 최립우, ‘더쇼’ 스페셜 MC와 무대 예고…글로벌 팬 ‘기대’

그룹 플레어 유(FLARE U)의 최립우가 음악 프로그램 '더쇼'의 마이크를 잡고 스페셜 MC로 활약한다.

최립우는 오늘(2일) 새 시즌으로 돌아오는 SBS Life 음악 프로그램 '더쇼'의 스페셜 MC를 맡아 활약을 펼칠 예정이다. 특히 최립우는 이날 방송에서 스페셜 MC 역할을 수행하는 동시에, 소속 그룹인 플레어 유로서 무대까지 함께 선보이며 다채로운 매력을 발산한다.

그동안 최립우는 다양한 라디오와 예능 콘텐츠에 출연해 차분한 진행 능력과 통통 튀는 매력으로 대중에게 눈도장을 찍어왔다. 특히 지난해 12월에는 정식 그룹 데뷔 전 진행한 솔로 활동을 통해 한 차례 MBC '쇼! 음악중심'의 스페셜 MC로 활약하며 안정적인 진행 실력을 입증한 바 있어, 이번 '더쇼'에서 보여줄 모습에도 글로벌 팬들의 기대가 모이고 있다.

최립우는 지난 5월 13일 ‘보이즈 2 플래닛’을 함께했던 강우진과 청춘 듀오 그룹 플레어 유로 데뷔했다. 이들의 첫 번째 미니 앨범 ‘YOUTH ERROR’(유스 에러)는 발매 첫날 한터차트 일간 음반 차트와 뮤직차트, 써클차트 일간 리테일 앨범 차트 1위를 기록했으며, 초동 판매량 18만 장을 돌파하며 성공적인 출발을 알렸다. 데뷔와 동시에 뜨거운 관심을 받고 있는 플레어 유는 각종 화보, 콘텐츠, 챌린지 등을 통해서도 팬들과 활발한 소통을 이어가고 있다.

최립우가 스페셜 MC로 새 시즌의 포문을 여는 ‘더쇼’는 오늘(2일) 오후 6시 SBS Life 채널을 통해 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]