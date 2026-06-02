엘라스트 원혁, 뮤지컬 ‘로미오와 줄리엣’ 성료 “확신과 용기 줬다”

그룹 엘라스트(E’LAST)의 원혁이 뮤지컬 '로미오와 줄리엣' 공연을 성공적으로 마무리했다.

원혁은 지난 5월 28일 서울 서초구 한전아트센터에서 열린 뮤지컬 '로미오와 줄리엣'의 마지막 공연에서 '머큐시오' 역으로 무대에 올라 관객들을 만나며 뜻깊은 피날레를 장식했다.

뮤지컬 ‘로미오와 줄리엣’은 몬태규 가문 로미오와 캐퓰릿 가문 줄리엣의 비극적인 사랑 이야기로, 동명의 셰익스피어 희곡을 원작으로 한다. 2001년 프랑스 파리에서 초연된 이후 전 세계 관객들의 사랑을 받아왔으며 국내에서는 2007년 내한 공연으로 관객들과 만난 바 있다.

극 중 원혁이 맡은 머큐시오는 베로나 영주의 조카이자 로미오의 절친한 친구로, 작품의 또 다른 축을 담당하는 핵심 인물이다. 자유분방하고 위트 넘치는 모습부터 도발적이고 감정이 요동치는 면모까지 폭넓게 표현하며 관객의 사랑을 받았다.

특히 원혁은 극과 극을 오가는 머큐시오의 감정 변화를 섬세하게 소화한 것은 물론, 격렬한 안무 속에서도 흔들림 없는 가창력을 선보이며 관객들의 호평을 이끌어냈다.

공연을 마친 원혁은 “숨 쉴 수 있는 공간, 살아있음을 느끼게 해준 시간들에 감사함과 소중함을 느꼈고, 뮤지컬 배우로서 많은 확신과 용기를 가져다준 ‘로미오와 줄리엣’을 평생 소중하게 생각할 것 같다”고 소감을 전하며 이번 무대의 의미를 정리했다.

이어 “‘로미오와 줄리엣’을 통해 과분한 사랑을 주신 분들께 좋은 작품과 차기작으로 더 성장한 뮤지컬 배우의 모습으로 보답하고 싶다”며 “앞으로 뮤지컬 배우로서의 원혁에게 많은 기대와 응원을 부탁드린다”라고 덧붙였다.

한편 원혁은 뮤지컬 활동과 더불어 엘라스트(E’LAST) 멤버로서도 활발한 행보를 이어가고 있다. 엘라스트는 지난 4월 30일 상하이, 5월 30일 홍콩에서 진행된 첫 번째 아시아투어 ‘ORBIT : IN-OUR RHYTHM’을 성황리에 마쳤으며, 오는 7일 도쿄와 13일 타이베이에서도 팬들과 만날 예정이다. 아이돌 아티스트와 뮤지컬 배우를 넘나들며 활약 중인 원혁의 다음 행보에 기대가 모인다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]