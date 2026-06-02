‘가수’ 김준수 온다…10년만 정규 ‘그래비티’

국내 대표 뮤지컬 배우로 거듭난 김준수가 가수로 돌아온다.

김준수는 오늘(2일) 오후 6시 정규 5집 ‘그래비티(GRAVITY)’를 발매하고 컴백한다. 2016년 정규 4집 ‘시그니처(XIGNATURE)’ 이후 약 10년 만에 선보이는 정규앨범이다.

‘그래비티’는 보이지 않아도 분명히 존재하는 ‘중력’과 ‘끌림’을 의미하는 앨범으로 서로 다른 시간을 지나온 감정과 관계가 결국 다시 한 지점으로 향하게 되는 과정을 음악적으로 담아냈다.

김준수는 타이틀곡을 비롯해 ‘오마주(Homage)’, ‘기억의 숲’ 등 이번 앨범 다수의 수록곡 작사 및 작곡 작업에 직접 참여하며 한층 깊어진 음악적 역량을 보여준다. 오랜 시간 기다려준 팬들에게 보다 진솔한 이야기와 감정을 전하고자 한 만큼, 수록된 10곡의 음악을 통해 김준수만의 감성을 전한다.

타이틀곡 ‘그래비티’는 강렬한 베이스 라인과 감각적인 신디사이저 사운드가 특징인 일렉트로닉 하우스 장르의 곡. 김준수의 탄탄한 보컬과 에너제틱한 퍼포먼스가 어우러져 곡의 몰입감을 높이며 강렬한 인상을 남긴다.

앞서 프롤로그 필름, 콘셉트 포토, 콘셉트 필름, 하이라이트 메들리 등 프로모션 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 끌어올렸다. 또한 김준수는 발매 당일인 오늘 오후 4시 카운트다운 라이브를 진행할 예정이다.

앨범 발매에 이어 오는 12일부터 14일까지 사흘간 서울 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 ‘아시아 투어 콘서트 그래비티 인 서울(2026 XIA 6TH ASIA TOUR CONCERT 'GRAVITY' IN SEOUL)’을 개최한다. 김준수는 공연을 통해 솔로 아티스트로서 약 10년 만에 다시 KSPO DOME 무대에 오르게 된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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