24시즌 쉼 없이 달렸다… ‘EPL 658경기’ 밀너, 현역 은퇴

사진=AP/뉴시스

잉글랜드 프리미어리그(EPL)서 활약했던 제임스 밀너(40)가 리그 통산 최다 출전 기록을 남기고 그라운드를 떠난다. 24년간의 프로 선수 생활에 마침표를 찍었다.

밀너는 1일 자신의 SNS를 통해 은퇴를 발표했다. 그는 “EPL서 24시즌을 보낸 뒤 이제 선수 생활을 마무리할 적절한 때라고 생각했다”며 “내가 걸어온 여정이 자랑스럽다. 함께해준 모든 클럽과 동료, 팬들에게 감사하다”고 밝혔다.

그러면서 “축구는 내가 상상했던 것보다 훨씬 더 많은 것을 주었다. 축구가 베풀어준 기회들에 항상 감사할 것”이라고 덧붙였다.

소속팀 브라이턴 앤드 호브 앨비언과 EPL 사무국 역시 밀너의 은퇴 소식을 전했다.

밀너는 2002년 16세의 나이로 고향 팀 리즈 유나이티드에서 데뷔했다. 이후 뉴캐슬 유나이티드, 애스턴 빌라, 맨체스터 시티, 리버풀, 브라이턴을 거치며 롱런했다.

밀너는 24시즌 연속 EPL 무대를 밟았고, 지난 2월 브렌트퍼드전에서 리그 통산 654번째 경기에 출전해 개러스 배리(653경기)를 뛰어넘어 EPL 최다 출전 기록을 새로 작성한 바 있다. 나아가 2025~2026시즌 기준 그의 기록은 658경기까지 도달했다.

트로피 진열대도 무겁다. 밀너는 맨체스터 시티와 리버풀 등에서 뛰며 EPL 우승 3회, 잉글랜드축구협회(FA)컵 우승 2회, 리그컵 우승 2회, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 우승 1회 경력을 지녔다. 또한 잉글랜드 국가대표로도 61경기에 출전했고, 월드컵에도 두 차례(2010, 2014년) 나섰다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]