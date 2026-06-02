트와이스, 7월 서울서 ‘THIS IS FOR’ 투어 피날레

그룹 트와이스가 오는 7월 서울에서 월드투어 ‘디스 이즈 포(THIS IS FOR)’의 대미를 장식한다.

JYP엔터테인먼트는 지난 1일 공식 SNS 채널을 통해 트와이스가 7월 10일부터 12일까지 사흘간 서울 송파구 방이동에 위치한 KSPO DOME에서 ‘디스 이즈 포’ 투어의 피날레 공연 '디스 이즈 포 파이널 인 서울(‘THIS IS FOR’ FINALE in SEOUL)’을 연다고 밝혔다.

지난해 7월 인천 인스파이어 아레나를 전석 매진시키며 출발한 이번 월드투어는 아시아, 오세아니아, 북미, 유럽을 거쳐 약 1년 만에 서울에서 마침표를 찍을 예정이다. 이로써 ‘디스 이즈 포’ 투어는 최종 전 세계 44시 도시에서 총 81회 펼쳐지며 트와이스 '자체 최다 규모' 월드투어로 이름을 새기게 됐다.

올해 1월 시작해 4월 오스틴에서 종료된 북미 투어는 20개 도시에서 35회 규모로 전개됐다. 해당 북미 투어로만 약 55만 관객을 불러모은 트와이스는 북미에서 역대 가장 많은 관객을 동원한 K-팝 걸그룹이 되어 새 역사를 썼다. 일본에서는 해외 아티스트 사상 최초로 도쿄 국립경기장에 단독 입성해 사흘간 총 24만 관객과 함께 했고 지난해 해당 투어로 방문한 교세라 돔 오사카, 반테린 돔 나고야, 페이페이 돔 후쿠오카, 도쿄 돔 공연까지 포함하면 단일 투어로 무려 64만 구름 관중을 모객하는 역대급 기록을 썼다. 여기에 말레이시아 내셔널 하키 스타디움, 가오슝 국립경기장, 카이탁 스타디움 등 각 도시 대표 스타디움 무대에 올랐다.

한편 트와이스는 현재 유럽 투어에 한창이다. 리스본, 바르셀로나, 파리, 토리노, 베를린, 쾰른, 암스테르담까지 7개 도시 9회 공연을 성황리에 마쳤고 6월 3일과 4일(현지시간) 런던 O2 아레나에서 유럽 투어를 마무리한다. 지난 26일에는 미국 라스베이거스에서 열린 ‘아메라칸 뮤직 어워즈’에서 K-팝 걸그룹 최초로 ‘베스트 여성 K-팝 아티스트’ 수상의 영광을 안았다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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