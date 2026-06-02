'빅뱅 출신' 탑, 7월 ‘전석 무료’ 팬미팅 연다

빅뱅 출신 솔로 가수 탑(T.O.P)이 일본에서 대규모 무료 팬미팅을 개최한다.

2일 소속사 탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES) 측은 탑이 오는 7월 9일 오후 6시 일본 요코하마에 위치한 ‘피아 아레나 MM(PIA ARENA MM)’에서 일본 단독 팬미팅을 개최한다고 밝혔다. 티켓 예매는 6월 5일부터 공식 팬클럽을 대상으로 선예매가 시작된다.

이번 팬미팅은 그동안 변함없는 사랑과 응원을 보내준 팬들을 위해 탑이 특별히 기획한 공연이다. 일본 공식 유료 멤버십 회원을 대상으로 진행되는 이번 공연은 약 1만 명을 수용할 수 있는 대형 아레나 공연장에서 ‘전석 무료 초청’이라는 파격적인 스케일로 진행된다.

해당 팬미팅은 일본 내 ‘한류 대표 MC’ 후루야 마사유키가 진행을 맡아 탑과의 특급 케미스트리를 선보일 예정이다. 탑은 오랜 시간 소통을 기다려온 현지 팬들을 위해 다채로운 프로그램과 진솔한 토크 등 스페셜 코너를 마련하며 준비에 박차를 가하고 있다는 후문이다.

‘오징어 게임’ 등을 통해 배우로 활동해온 탑은 지난 4월 첫 정규 앨범 ‘다중관점(ANOTHER DIMENSION)’을 발표하며 솔로 활동을 재개했다. 이 앨범은 더블 타이틀곡 ‘데스페라도(DESPERADO)’와 ‘완전미쳤어! (Studio54)’를 포함한 총 11곡이 수록됐다. 발매 이후 전 세계 15개국 아이튠즈 1위, 발매 첫날 스포티파이 약 147만 스트리밍으로 올해 K-팝 솔로 아티스트 최다 신기록을 경신한 바 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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