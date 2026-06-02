정세운, 군대 간다…23일 육군 입대

가수 정세운이 육군 현역 입대한다.

정세운은 최근 진행한 라이브 방송을 통해 오는 23일 입대 소식을 전했다. 육군 현역으로 입소하게될 정세운은 방송을 통해 입대를 앞둔 솔직한 심경과 함께 팬들을 향한 감사한 마음을 진솔하게 전하며 소통했다.

소속사 측은 2일 “정세운이 국방의 의무를 성실히 이행하고 더욱 건강하고 성숙한 모습으로 돌아올 수 있도록 많은 응원 부탁드린다”며 “군 복무 후 아티스트로서 한층 성장한 모습으로 다시 인사드릴 정세운에게 많은 기대와 사랑 부탁드린다”고 전했다.

정세운은 2017년 데뷔 이후 자신만의 음악적 색깔을 꾸준히 보여주며 실력파 싱어송라이터로 사랑 받아왔다. 지난 3월 EP ‘Love in the Margins (러브 인 더 마진스)’를 발매했다. 이는 현실에서 가까스로 자리 잡은 사랑과 여백에 스며든 온기를 섬세하게 포착한 앨범으로 정세운 특유의 담백하면서도 깊이 있는 감정선을 전했다.

씨에이엠위더스로 소속사를 옮긴 정세운은 이후 EP ‘브루트(BRUT)’, 디지털 싱글 ‘컬러스(Colors)’, EP 러브 인 더 마진스’를 차례로 발매하며 싱어송라이터로서의 역량을 드러냈다. 소극장 콘서트 ‘비터스윗(Bittersweet)’과 지난 4월 열린 단독 공연 ‘마진스(Margins)’로 팬들과 가까이서 호흡하기도 했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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