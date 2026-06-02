윤곽도 드러나지 않은 홍명보호 스리백… 체코 190cm 장신 공격수 주의보까지

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이한범. 사진=대한축구협회 제공

김태현. 사진=대한축구협회 제공

윤곽도 드러나지 않은 홍명보호 스리백, 체코 장신 군단까지 경계해야 한다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 개막이 코앞이지만 홍명보호의 스리백 수비 라인에 빨간불이 켜졌다. 예기치 못한 부상으로 이탈자가 발생했다. 1일 대한축구협회에 따르면 조유민(샤르자)이 오른 발바닥 족저근막 부분 파열 부상으로 대표팀에서 소집 해제됐다. 지난달 31일 트리니다드토바고전에서 입은 부상이다. 조위제(전북)가 대체 발탁됐다.

벌써 2명의 수비수가 부상으로 이탈했다. 이날 소집 해제된 조유민에 앞서 꾸준하게 대표팀에 승선했던 김주성(히로시마)도 지난 3월 코트디부아르전에서 부상을 입어 최종 명단에 이름을 올리지 못했다.

윤곽이 보이지 않는다. 현재로서는 김민재(바이에른 뮌헨) 외에는 뚜렷한 주전을 찾기 어렵다. 이한범(미트윌란)이 5경기에 선발로 나섰고 김태현(가시마 앤틀러스)과 박진섭(저장)은 각각 2경기에 출전했다. 트리니다드토바고전에 선발로 나선 이기혁(강원)이 1경기다. 조위제는 A매치 경력이 자체가 전무하다.

최후 수비 라인에 센터백 3명을 두는 스리백은 홍명보 한국 축구대표팀 감독의 핵심 전술이다. 뒷문을 틀어막고 빠른 공격 전환으로 상대를 공략하겠다는 구상이다. 이 같은 구상을 바탕으로 홍 감독은 지난해 9월 미국, 멕시코와의 A매치 2연전부터 본격적으로 스리백을 가동했다. 스리백의 완성도를 높이기 위해 다양한 선수들을 기용하며 최적의 조합을 찾는 작업을 해왔다.

스리백은 수비에 숫자를 많이 배치하는 대신 유기적인 호흡을 이뤄져야 장점을 극대화할 수 있다. 윙백이 파이브백 대형을 이뤘을 때 라인을 조율하고, 공수 전환 시 전진과 후방 방어선 구축까지 세부적인 전술적 움직임을 가져가야 한다. 조유민의 이탈과 함께 홍명보호는 스리백 구성 자체부터 다시 고민해야 하는 상황이다.

실전 점검 기회는 딱 한 번 남았다. 오는 4일 엘살바도르전이다. 대표팀이 월드컵 전체 일정 중 1차전 상대인 체코전에 가장 많은 정성을 쏟고 있는 만큼 수비 전술을 실험해 볼 필요도 있다.

체코는 장신 군단이다. 이날 월드컵에 나설 최종 명단 26명을 발표했는데, 11명의 신장이 190㎝가 넘는다. 특히 199㎝의 최장신 토마시 호리(슬라비아 프라하)와 191㎝의 파트리크 시크(레버쿠젠)를 포함한 공격진의 평균 신장은 189.8㎝에 이른다. 특히 시크는 A매치 52경기에서 25골을 넣은 체코의 핵심 공격 자원이다. 여기에 미드필더 토마시 소우체크(192㎝)도 경계 대상이다.

현재 홍명보호에서 190㎝가 넘는 신장은 김민재가 유일하다. 세트피스 상황에서 체코의 공격 자원이 동시에 가담하면 대인 방어로 막아내기 힘들다. 홍 감독이 최적의 스리백 조합을 어떻게 만들어 낼지 시선이 쏠린다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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