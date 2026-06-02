‘홍명보호 2차전 상대’ 멕시코 최종 명단 확정… 골키퍼 오초아 6회 연속 출전 대기록

기예르모 오초아. 사진=AP/뉴시스

홍명보호의 2026 북중미 월드컵 조별리그 두 번째 상대인 멕시코가 최종 명단을 확정했다.

멕시코축구협회는 1일 기예르모 오초아(AEL 라마솔)와 라울 히메네스(풀럼) 등이 포함된 최종 명단 26명을 발표했다.

오초아에게 시선이 쏠린다. 6회 연속 월드컵 무대에 나선다. 2006년 독일 대회에서 월드컵 무대를 처음 밟은 그는 이후 빠짐없이 월드컵에 나섰다. 리오넬 메시(아르헨티나), 크리스티아누 호날두(포르투갈)와 어깨를 나란히 했다.

골잡이 라울 히메네스와 산티아고 히메네스(AC밀란)도 이름을 올렸다. 둘은 지난해 9월 미국에서 열린 홍명보호와의 평가전 때 나란히 한 골씩 터뜨렸다.

신성 중에는 2008년생 미드필더 힐베르토 모라(티후아나)가 눈길을 끈다. 지난해 대표팀에 선발된 그는 지금까지 A매치 9경기를 뛰었다.

멕시코는 오는 5일 톨루카에서 세르비아와 최종 모의고사를 치른다. 이어 오는 12일 남아프리카공화국과 북중미 월드컵 개막전이자 조별리그 A조 1차전을 치른다. 이어 19일 한국과 맞붙는다. 25일에는 체코와 조별리그 최종전을 치른다.

◆2026 북중미 월드컵 멕시코 대표팀 최종 명단(26명)

▲공격수 : 훌리안 키뇨네스(알카디시야) 기예르모 마르티네스(푸마스) 아르만도 곤살레스(과달라하라) 산티아고 히메네스(AC밀란) 라울 히메네스(풀럼)

▲미드필더 : 오베드 바르가스(아틀레티코마드리드) 루이스 차베스(디나모 모스크바) 로베르토 알바라도, 루이스 로모, 브리안 구티에레스(이상 과달라하라) 알바로 피달고(레알 베티스) 오르벨린 피네다(AEK 아테네) 세사르 우에르타(안더레흐트) 힐베르토 모라(티후아나) 알렉시스 베가(톨루카)

▲수비수 : 헤수스 가야르도(톨루카) 세사르 몬테스(로코모티프 모스크바) 호르헤 산체스(PAOK) 요안 바스케스(제노아) 마테오 차베스(AZ알크마르) 이스라엘 레예스(아메리카) 에릭 리라(크루스 아술) 에드손 알바레스(페네르바체)

▲골키퍼 : 라울 앙헬(과달라하라) 카를로스 아세베도(산토스 라구나) 기예르모 오초아(AEL 리마솔)

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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