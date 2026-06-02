축구토토 승무패 31회차, 1등 28건… 각 1억1993만원

사진=한국스포츠레저㈜ 제공

축구토토 승무패 31회차에서 1등 적중이 28건 나왔다. 전회차 이월금이 더해진 가운데, 14경기 결과를 모두 맞힌 적중자들은 각각 1억1993만4680원을 받게 됐다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜는 지난달 30일부터 이달 1일까지 열린 프로축구 K리그2(2부) 및 국가대표 평가전 14경기를 대상으로 한 축구토토 승무패 31회차 적중 결과를 발표했다.

공식 인터넷 발매 사이트 베트맨에 따르면 이번 회차 1등 적중은 총 28건이었다. 전회차에서 19억5017만2250원이 이월되면서 1등 적중금 규모도 커졌다. 2등은 942건으로 각 59만7880원, 3등은 1만3280건으로 각 2만1210원, 4등은 9만6486건으로 각 5840원을 받는다. 전체 적중 투표수는 11만736건, 총 환급금액은 47억6652만1040원에 달한다.

경기 결과 흐름은 비교적 뚜렷했다. 이번 회차에서는 홈팀 승리인 ‘승’이 8경기, 무승부가 2경기, 홈팀 패배인 ‘패’가 4경기였다. 일부 경기에서 예상 밖 결과가 나오긴 했지만, 전체적으로는 전력 우세 팀의 승리와 홈팀 강세가 이어지면서 1등 적중이 다수 발생했다는 분석이다.

K리그2서 원정팀들의 선전이 눈에 띄었다. 김포FC는 김해FC에 맞서 2-1로 이겼고, 서울 이랜드는 전남 드래곤즈 상대로 1-0 원정 승리를 거뒀다. 천안시티는 안산 그리너스와의 원정경기에서 3-1로 승리했다.

국가대표 평가전에서는 폴란드가 홈에서 우크라이나에 0-2로 패한 경기가 변수로 꼽힌다. 폴란드는 홈 이점을 살리지 못하고 무득점에 그쳤고, 우크라이나는 원정에서 2골 차 승리를 챙긴 것. 반면 한국은 트리니다드토바고를 5-0으로 크게 꺾었고, 일본은 아이슬란드에 1-0 승리, 미국은 세네갈을 3-2로 제압했다.

무승부는 단 두 경기에 그쳤다. 용인FC와 대구FC전은 1-1, 수원FC와 성남FC전은 0-0으로 마무리됐다. 무승부 결과가 많지 않았던 점도 이번 회차에서 1등 적중자가 여러 명 나온 배경으로 볼 수 있다.

사진=한국스포츠레저㈜ 제공

축구토토 승무패 32회차는 해외 국가대표 평가전 14경기를 대상으로 발매된다. 발매 기간은 1일 오전 8시부터 2일 오후 11시까지다. 전국 판매점과 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 구매할 수 있다.

주요 대상경기에는 한국-엘살바도르전을 비롯해 크로아티아-벨기에, 웨일스-가나, 네덜란드-알제리, 폴란드-나이지리아, 프랑스-코트디부아르전 등이 포함됐다. 북중미 월드컵을 앞둔 각국의 전력 점검 무대로 풀이된다.

한국스포츠레저 관계자는 “축구토토 승무패 31회차는 일부 변수에도 불구하고 비교적 예측 가능한 결과들이 이어지며 1등 적중이 다수 발생한 회차였다”며 “이어지는 32회차는 국가대표 평가전 중심으로 구성된 만큼, 월드컵을 준비하는 각 팀의 전술을 고려한 접근이 필요하다”고 밝혔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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