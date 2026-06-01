피프티피프티, 당당해졌습니다…'라이크 어 버블'

그룹 '피프티피프티'는 1일 네 번째 미니앨범 '임퍼펙트-아임퍼펙트(Imperfect-I'mperfect)'를 발매했다.

다듬어지지 않은 내 모습 그대로가 오히려 가장 특별하고 완벽하다는 메시지를 담았다. 피프티피프티는 마냥 밝기만 한 긍정 너머의 솔직한 감정들을 가감 없이 마주하며 당당함을 외친다.

이번 앨범에는 통통 튀는 자유를 만끽하는 타이틀곡 '라이크 어 버블(Like a Bubble)'을 비롯해 선공개곡 '스타스트럭(STARSTRUCK)', 다투기도 하지만 떼려야 뗄 수 없는 관계를 그린 '툭 잇 투 파(Took It Too Far)', 사랑에 대한 설렘을 당돌하게 풀어낸 고백송 '퍼펙트(PERFECT)', 사랑이 주는 마법 같은 순간을 담은 '지니 매직(Genie Magic)', 웅장함이 돋보이는 '캐리 온(Carry On)'까지 총 6곡이 실렸다.

피프티피프티는 앞서 지난해 챌린지로 인기를 누린 '푸키(Pookie)', 글로벌 차트에서 두각을 드러낸 '스키틀즈(Skittlez)' 등으로 주목 받았다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]