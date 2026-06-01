“가슴까지 파인 수영복 화보, 거액 벌었는데…” 서인영, 수입 전부 매니저 준 이유

서인영이 과거 촬영했던 수영복 화보 비하인드를 공개했다. 출처=유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 영상 캡처

가수 서인영이 과거 파격적인 수영복 화보 촬영에 얽힌 비하인드 스토리를 털어놓았다.

지난 31일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘10년 만에 패션 화보’라는 제목의 숏폼 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 서인영은 오랜만의 패션 화보 촬영을 앞두고 과거 잡지 표지 모델로 활약했던 시절을 회상했다. 그는 “어렸을 때 수영복을 입고 과감한 노출 화보를 촬영한 적이 있다”며 운을 뗐다.

이어 당시 상당한 액수의 촬영 페이를 받았다고 밝힌 서인영은 “당시 고생한 매니저들의 회식비로 그 수입을 모두 건넸다”고 덧붙여 훈훈함을 자아냈다.

한편 이날 담당 에디터가 이번 화보의 콘셉트를 ‘젠틀 우먼’이라고 소개하며 “멋지면서도 약간의 노출이 가미된 콘셉트”라고 설명하자 서인영은 “노출이 있는 줄 알았으면 (촬영 전에) 김밥과 어묵을 먹지 않았을 것”이라고 너스레를 떨어 현장을 폭소케 했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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