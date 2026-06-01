제주 드림타워, 5월 매출 649억6000만원… 올해 최고 실적

제주 드림타워 복합리조트가 지난 5월 650억원에 가까운 매출을 올리며 올해 들어 가장 높은 월간 실적을 기록했다.

롯데관광개발은 1일 제주 드림타워 복합리조트가 지난달 카지노 순매출과 호텔 매출을 합쳐 총 649억6000만원의 매출을 달성했다고 공시했다.

이는 지난해 같은 기간 559억5000만원보다 16.1% 증가한 수치다. 직전 달인 4월 635억9800만원과 비교해도 2.1% 늘었다. 제주 드림타워가 5월 기준 월 매출 600억원대를 기록한 것은 이번이 처음이며, 전체 월간 매출로는 역대 세 번째 규모다.

롯데관광개발은 중동 정세 불안과 고유가 영향에도 실적과 이용객 수가 5월 기준 역대 최고 수준을 보였다고 설명했다. 회사 측은 5월 실적이 지난해 7∼8월 여름 성수기 기록을 웃돈 만큼 올해 실적 개선 흐름이 이어질 것으로 기대하고 있다.

부문별로는 카지노 실적 증가세가 두드러졌다. 드림타워 카지노의 5월 순매출은 494억2400만원으로 지난해 같은 기간 413억원보다 19.5% 증가했다. 순매출은 총매출에서 에이전트 수수료 등을 제외한 금액이다.

카지노 이용객 수는 6만3192명으로 전년 동월 5만1207명보다 23.4% 늘었다. 월간 이용객 수가 6만명을 넘어선 것은 이번이 처음이다. 테이블 드롭액은 2075억7400만원으로 지난해 같은 기간 1941억9100만원보다 6.9% 증가했다.

카지노 테이블 홀드율은 22.6%를 기록했다. 이는 마카오 코타이 지역 9개 대형 복합리조트의 2026년 1분기 평균 홀드율 25.1%에 근접한 수준이라고 회사 측은 설명했다.

호텔 부문도 성장세를 이어갔다. 그랜드 하얏트 제주의 5월 호텔 매출은 155억3600만원으로 전년 동월 145억9000만원보다 6.5% 증가했다. 전월 146억5600만원과 비교해서도 6.0% 늘었다.

객실 판매량은 4만3318실, 객실 이용률은 87.3%로 집계됐다. 식음료 매출은 37억2000만원으로 전달 34억2800만원보다 8.5% 증가했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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