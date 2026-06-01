송가인 “조만간 빵집 차릴 수도…가게 이름은 ‘빵이어라’” 폭소

송가인이 동생들과 함께 베이킹에 도전했다. 출처=유튜브 채널 ‘송가인’ 영상 캡처

가수 송가인이 남다른 베이킹 실력과 유쾌한 입담을 선보였다.

1일 송가인은 공식 유튜브 채널을 통해 동료 가수 정다경, 강예슬, 김희진, 두리와 함께한 쿠킹 클래스 영상을 공개했다. 평소 베이킹이 버킷리스트 중 하나였다고 밝힌 송가인은 수업이 시작되자 고도의 집중력을 발휘하며 ‘맏언니’다운 침착함으로 반죽을 완성해 나갔다.

특히 송가인은 강사로부터 가장 완성도 높은 페이스트리로 인정받자, “조만간 ‘송가인 빵집 차리다’로 기사가 날지도 모른다. 가게 이름은 ‘빵이어라’로 하겠다”라고 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

남다른 ‘김치 사랑’도 눈길을 끌었다. 송가인은 “김치가 있으면 (음식이) 질리지 않는다”며 음식 취향을 밝혔다. 이에 동료 두리가 “콘서트 때 티라미수에 김과 김치를 곁들여 먹더라”고 증언하자 송가인은 “김치는 모든 음식에 잘 어울린다”며 확고한 식성을 자랑했다.

한편 베이킹을 마친 송가인은 직접 만든 빵과 떡을 현장 제작진에게 나누어주며 훈훈하게 일정을 마무리했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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