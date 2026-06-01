[SW현장]고양이에서 맹수로…진화한 미야오, 익숙하고 낯선 ‘띠로리’

그룹 미야오가 신곡 ‘띠로리’로 강렬한 야성을 드러낸다.

1일 서울 마포구 큐브컨벤션센터에서 그룹 미야오(MEOVV)의 두 번째 미니앨범 ‘바이트 나우(BITE NOW)’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 이번 신보는 지난해 10월 발표된 디지털 싱글 ‘버닝 업(BURNING UP)’ 이후 약 8개월 만이다.

오늘(1일) 오후 6시 공개되는 미야오의 두 번째 미니앨범 ‘바이트 나우’에는 타이틀곡 ‘띠로리’를 비롯해 '힛 엠(Hit' Em)', '인 마이 핸즈(In my hands)', '페이보릿 송(Favorite Song)', '리벤지(Revenge)' 등 총 5곡이 수록된다. 새 앨범 공개에 앞서 첫 무대를 선보인 미야오 가원은 “무대 위에서 등장만으로 한 시도 뗄 수 없는 긴장감을 조성하는 곡이다. 강렬한 야성을 표현하는게 목표였다. 첫 무대 하고 나니 기분이 묘하다”고 첫 무대를 마친 소감을 밝혔다.

이어 수인은 “준비 기간이 긴 앨범이었다. 고양이에서 맹수로 진화한 미야오를 보여드리고 싶다”고 포부를 빛냈다. 첫 미니앨범 ‘마이 아이즈 오픈 와이드’에 이어 미야오만의 타이밍으로 새로운 패러다임을 제시하는 도약의 시간을 담아냈다. 나린은 “첫 EP에서 신호탄을 쏘아올랐다면, 이번엔 더 본격적으로 펼쳐낸 앨범이다. 우리만의 타이밍으로 새로운 도약을 보여드리겠다”고 강조했다.

타이틀곡 ‘띠로리(DDI RO RI)’는 바흐의 '토카타와 푸가 D단조' 샘플링에 미야오만의 음악적 색채를 더한 곡이다. 고전 음악이 지닌 오르간의 웅장하고 화려한 인상을 극적인 상황과 연계했다. 샘플링에 관해 나린은 “클래식 특유의 고전적이고 웅장한 느낌이 있다. 여기에 미야오만의 재해석이 들어가서 신선한 매력 가까이 다가가면서 우리만의 정체성을 보여드리고 싶다”고 밝혔다.

한 번 들으면 잊을 수 없는 ‘띠로리’의 핵심 파트인 “띠로리∼”를 두고 걱정도 기대도 컸다. 엘라는 “장난치면서 불렀던 멜로디라 처음 듣고 당황했는데, 멋진 비트와 섞어보니 신나더라”고 안도했다. 이어 나린은 “모두에게 익숙한 느낌이지만, 정말 다르다는 느낌을 전하고 싶었다. 사랑스러운 포식자의 매력을 보여드리고 싶었다”면서도 “가사가 직관적이어서 좋으면서도 걱정됐다. 후렴 ‘띠로리’를 어떻게 하면 더 멋있게 표현할 수 있을지 준비했다. 우리가 어떻게 표현할 지 기대해주시면 좋겠다”고 바랐다.

대중성을 갖춘 샘플링곡에 대한 부담감도 있었다. 나린은 “우리의 정체성과 방향성을 어떻게 하면 더 잘 보여드릴 수 있을까 생각했다”면서도 “클래식이라 더 익숙하고 모두가 알고 있다는 부담감이 있지만, 아예 다른 노래로 표현한다는 자신감도 생겼다”고 부연했다.

8개월 여만의 컴백이다. 긴 공백기 동안 실력과 팀워크, 팬들을 향한 마음도 커졌다. 멤버들은 “이번 앨범을 통해 우리의 방향성을 확고하게 보여드리고 싶었다. 이를 위해 각 멤버의 강점과 시너지를 최대치로 이끌고자 했다”고 밝혔다.

이를 위해 소속사 수장이자 대표 프로듀서인 테디의 색다른 조언도 있었다. 나린은 “테디 프로듀서님이 디렉팅 미션을 주셨다. 서로 디렉팅을 봐주면서 서로에 대해 배운점도 많고 깊이 이해할 수 있었다”고 했다. 이어 “무대하면서 많이 웃어도 좋다. 느끼는 만큼 자유롭게 웃으라고 조언해 주셨다”고 했다. 이어 가원은 “프로듀서님께서 멤버들끼리 서로 디렉팅을 해보라고 제안해 주셔서, 부족하지만 호흡 하나하나 신경쓰며 작업했다”고 후기를 전했다.

“목숨 걸고 독기를 품었다”라며 컴백 활동에 대한 열의를 불태운 가원은 “이번 앨범의 각오는 ‘바이트 나우’ 자체다. 다섯 곡 다 다른 장르의 곡이 수록된 만큼, 도전하는 우리의 당당함과 자신감, 아이덴티티를 보여주고 싶다”며 “컴백을 준비하며 ‘미야오슐랭’이라는 수식어를 생각해봤다. 미야오는 무대, 음악, 퍼포먼스, 비주얼 모두 퀄리티를 갖춘 그룹이다. 무대도 맛있게 할 수 있는 아티스트라는 걸 증명하겠다”며 확신을 내비쳤다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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