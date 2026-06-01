‘오십프로’ 김채은, 오정세 돕는 예측불허 활약 ‘신스틸러’ 눈도장

배우 신하균·오정세·허성태 주연 드라마 '오십프로'에서 신예 김채은이 열연을 펼치며 시청자 눈도장을 찍었다.

현재 방영 중인 드라마 '오십프로'에서 김채은은 영선스틸의 경리 직원 이예지 역을 맡았다. 이예지는 겉으로는 무심하고 툭툭 내뱉는 차가운 말투를 지녔지만 알고 보면 누구보다 주변 사람들을 챙길 줄 아는 깊은 속정을 가진 반전 매력의 캐릭터다.

지난 3화에서 예지는 무단결근을 반복하는 회사 선배 봉제순(오정세 분)에게 "더 이상은 커버 못 쳐드려요", "무단결근 계속되면 퇴사 처리 된다는 것만 알아 두세요"라며 쌀쌀맞게 대하면서도 갈 곳이 없어 회사 식당 쪽방에 숨어 살게 된 제순과 조카 허남일(김성정 분)의 사정을 알게 되자 "저한테 불똥 튀면요? 혹시 들켜도 전 모르는 일이에요"라며 한숨을 쉬면서도 이들의 비밀을 지켜주는 츤데레 면모를 보였다.

4화에서는 영선스틸에 들이닥친 금강식 일당이 제순의 행방을 쫓자 딱 봐도 위험한 상황임을 직감하고 재치 있게 대처했다. 예지는 깡패들에게 거짓 행방을 알려주며 따돌린 직후, 황급히 사무실로 달려가 화장실 청소 중이던 제순에게 "회사에 깡패들 왔어요! 봉주임님 잡으러"라고 긴박하게 외치며 도망을 도왔다.

이후 찜질방으로 쫓겨난 제순과 남일을 찾아가 짐 보따리를 챙겨다 주며 깊은 속정을 드러냈다. 무단 침입과 뺑소니 신고로 난리 치는 사장을 달래 제순이 퇴직금 정리하는 선에서 사건을 조용히 해결했다는 사실을 전하는 장면에서는 영리함과 어른스러운 면모가 돋보였다. 갈 곳 없는 그들에게 숙식이 제공되는 새로운 일자리를 무심하게 툭 소개해 주는 모습은 훈훈함을 안겼다.

김채은은 자칫 평범해 보일 수 있는 경리 직원 캐릭터에 신예답지 연기력으로 신스틸러 역할을 톡톡히 해내고 있다. 앞으로의 전개에서 또 어떤 예측불허 활약으로 극을 풍성하게 만들지 기대를 모은다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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