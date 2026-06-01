제이에스티나, ‘유니스’ 라인 릴레이 팝업스토어 전개

이미지=제이에스티나 (J.ESTINA)

제이에스티나가 감각적인 실버 주얼리 컬렉션 '유니스(UNIS)'를 직접 경험할 수 있는 릴레이 팝업스토어를 선보인다고 1일 밝혔다.

브랜드에 따르면 'Universal'이라는 단어에서 착안한 유니스는 "For All of Us"라는 가치를 지향하는 젠더리스 실버 주얼리 컬렉션으로 기획됐다. 힐링 스톤을 모티브로 한 간결한 실루엣에 입체적인 오벌 형태의 모듈 디자인을 더해, 남녀노소 취향에 구애받지 않고 데일리로 세련되게 매치할 수 있다.

최근 브랜드 뮤즈 아이유와 함께한 화보를 통해 공개된 유니스 신제품은 출시 직후 뜨거운 반응과 함께 높은 판매 호응을 얻고 있다. 팝업스토어에서는 아이유가 착용한 할로우 네크리스와 이어링, 체인 브레이슬릿 등 신제품은 물론 베스트셀러 아이템까지 함께 만나볼 수 있다.

팝업스토어 방문 고객에게는 신제품 10% 할인 혜택과 구매 금액대별 사은품을 제공하며 감각적인 디스플레이와 포토존을 통해 풍성한 브랜드 경험을 선사한다.

대백화점 신촌점 및 전국 주요 거점 매장으로 릴레이 운영을 이어갈 예정이다. 자세한 정보는 제이에스티나 공식 인스타그램 채널에서 확인 가능하다.

한편 유니스(UNIS) 컬렉션은 전국 제이에스티나 매장과 공식 온라인몰에서도 만나볼 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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