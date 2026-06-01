캐치더영, ‘밴드계 전설’ 산울림 ‘그대여 왜 떠나가나’ 리메이크 발매

사진 = 에버모어엔터테인먼트 제공

밴드 캐치더영(CATCH THE YOUNG)이 밴드계 전설 산울림의 명곡을 자신들만의 감성으로 재해석한다.

캐치더영은 1일 오후 6시 산울림 50주년 프로젝트 싱글 '그대여 왜 떠나가나'를 발매한다.

'그대여 왜 떠나가나'는 산울림의 베이시스트이자 싱어송라이터인 김창훈이 1992년 미국 로스앤젤레스 스튜디오에서 현지 세션들과 규합해 발표한 정규 1집의 피날레 트랙이다. 캐치더영은 원곡이 지닌 젊음의 포효를 역동적인 록 사운드로 완벽하게 부활시켰다.

시대를 건너온 산울림의 명곡을 역동적인 사운드로 재해석하며 또 다른 음악적 변주를 예고한다. 절도 있고 펑키한 기타 리프와 빈티지한 신시사이저 사운드를 엮어 7080 그룹사운드의 무드를 현대적으로 구현했다. 옛 감성을 간직한 노랫말 위로는 대선배를 향한 헌사를 담은 베이스 슬랩(Slap)과 속주 기타 솔로를 더해 짜릿한 카타르시스를 선사한다. 단순한 향수 자극을 넘어, 캐치더영만의 고해상도 연주력이 더해져 한층 선명하고 폭발적인 시너지를 완성했다.

이번 리메이크는 오는 2027년 산울림의 데뷔 50주년을 기념해 기획된 장기 프로젝트의 일환이다. 산울림이 남긴 50곡의 위대한 유산을 후배 뮤지션들이 재해석하는 대장정이다. 캐치더영을 기점으로 대한민국을 대표하는 다양한 장르의 아티스트가 총출동해 그 의미를 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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