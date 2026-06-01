원위, 컴백 첫주 폭발적 밴드 퍼포먼스…‘실력파 밴드’ 굳힌다

원위(ONEWE)가 컴백 직후 음악방송에서 수준급 무대를 선보이며 대세 밴드 입지를 굳혔다.

원위는 지난 28일 싱글 2집 '點 : The Quiver'(점 : 더 퀴버)를 발매했다. 이들은 같은 날 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에 잇달아 출연해 타이틀곡 'ICARUS'(이카루스) 컴백 무대를 꾸몄다.

원위는 멤버별 개성 강한 보컬에 웅장하면도 서정적인 밴드 사운드를 더해 팬들의 눈과 귀를 모두 사로잡았다. 강현의 기타 솔로 연주를 비롯해 멤버들의 라틴어 떼창이 애절하면서도 몽환적인 분위기를 안겼다. 곡 후반부로 갈수록 고조되는 드라마틱한 감성을 섬세하게 그려내며 이들만의 낭만 서사를 무대 위에 구현했다.

'點 : The Quiver'는 원위가 새롭게 전개하는 점, 선, 면 시리즈의 시작을 알리는 싱글이다. 누구나 한 번쯤 들어봤을 익숙한 이야기들을 원위만의 결말로 찾아가는 동화적 서사를 그려냈다. 멤버들이 전작들에 이어 전곡 작업에 고루 참여하며 음악적 역량을 발휘했다.



원위는 컴백과 함께 실력파 밴드 존재감을 더욱 굳힌다. 'BELLEFORET WEEK - MY VOLUME', '2026 서울 파크 뮤직 페스티벌', '2026 팔레트 페스티벌', 'JUMF 2026 전주얼티밋뮤직페스티벌', '2026 사운드 플래닛 페스티벌' 등 국내 주요 페스티벌에 참석하며 밴드 신을 달굴 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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