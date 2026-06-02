‘스탠바이미’ 뜨고 ‘god 육아일기’ 돌아온다…웨이브 6월 신작 ‘빵빵’

6월 웨이브 라인업. 웨이브 제공

웨이브가 6월을 맞아 오리지널 콘텐츠부터 드라마, 예능, 해외 시리즈까지 다채로운 신작을 대거 선보이며 시청자 잡기에 나선다. 새로운 형태의 연애 리얼리티와 세대를 잇는 육아 예능은 물론 화제의 드라마와 요리 예능까지 폭넓은 라인업을 마련해 콘텐츠 경쟁력을 강화한다.

2일 온라인동영상서비스(OTT) 웨이브에 따르면 최근 공개된 먼슬리 웨이브를 통해 6월 신규 콘텐츠 편성 계획을 발표했다. 웨이브 오리지널 연애 예능 스탠바이미를 비롯해 TXT의 육아일기, god의 육아일기 4K 리마스터링 버전 등 독점 콘텐츠와 다양한 장르의 신작들이 시청자들을 찾는다.

6월 중 공개되는 웨이브 오리지널 스탠바이미는 기존 연애 예능의 틀을 벗어난 새로운 콘셉트의 프로그램이다. 성별이나 관계의 경계를 넘어 서로에게 느끼는 감정과 사랑의 가능성에 집중하는 출연자들의 이야기를 담는다.

출연자들은 마음이 향하는 방향을 따라가며 자신의 진짜 감정과 정체성을 마주하게 된다. 예측하기 어려운 관계 변화와 다양한 감정선이 펼쳐질 예정으로, 단순한 연애 관찰 예능을 넘어 새로운 관계의 형태를 제시할 것으로 기대를 모은다.

TXT의 육아일기와 god의 육아일기 4K 리마스터링 버전도 꾸준한 관심을 받고 있다. TXT의 육아일기는 투모로우바이투게더(TXT) 멤버들이 14개월 아기 유준이와 함께하는 육아 관찰 리얼리티 예능이다. 수빈, 연준을 비롯한 멤버들의 각양각색 육아 스타일과 유준이를 향한 애정 어린 모습이 시청자들의 호응을 얻고 있다.

2000년대 큰 사랑을 받았던 god의 육아일기는 4K 업스케일링을 통해 새롭게 공개됐다. 향상된 화질로 멤버들의 생생한 모습과 재민이의 성장기를 감상할 수 있어 기존 팬들에게는 향수를, 젊은 시청자들에게는 새로운 재미를 선사하고 있다. 특히 향후 공개될 TXT의 육아일기에는 god 멤버 손호영과 김태우가 출연해 세대를 넘나드는 특별한 만남을 예고했다.

신작 드라마 라인업도 눈길을 끈다. 오십프로(MBC)는 과거 각자의 분야에서 이름을 알렸던 세 남자가 외딴섬 영선도로 모이게 되면서 10년 전 여객선 사건의 진실을 파헤치는 액션 코미디다. 신하균, 오정세, 허성태가 주연을 맡아 강렬한 연기 시너지를 선보이고 있다.

오는 22일 첫 공개되는 내일도 출근!(tvN)은 반복되는 일상에 지친 직장인들이 일과 사랑을 통해 새로운 설렘을 찾아가는 오피스 로맨스다. 서인국과 박지현이 주연으로 나서 현실감 있는 직장인들의 이야기를 그려낼 예정이다.

연애 예능 팬들을 위한 콘텐츠도 준비됐다. 누난 내게 여자야2(KBS2)는 연상녀와 연하남의 로맨스를 다룬 프로그램으로, 사랑을 놓치고 살아온 여성들과 적극적으로 다가서는 연하남들의 만남을 그린다. 첫 방송부터 출연자들의 솔직한 감정 표현과 빠른 관계 변화로 화제를 모으고 있다.

요리 예능 언더커버 셰프(tvN) 역시 관심을 받고 있다. 샘 킴, 정지선, 권성준 셰프가 해외 현지 식당에 신입 직원으로 위장 취업해 제한된 시간 안에 신메뉴를 개발하는 과정을 담았다. 이탈리아와 중국 현지 식당에서 펼쳐지는 치열한 미션 수행 과정이 색다른 재미를 선사하고 있다.

웨이브는 6월 한 달 동안 오리지널 콘텐츠와 인기 방송, 화제의 신작들을 앞세워 다양한 취향의 시청자들을 공략할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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