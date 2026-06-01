앤더블, 데뷔 첫주 음방 활약 빛났다…성공적 출사표

사진제공=YH엔터테인먼트

그룹 앤더블(AND2BLE)이 데뷔 첫주 주요 음악방송을 순회하며 화려한 가요계 출사표를 던졌다.

앤더블은 지난 26일 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity'(시퀀스 01: 큐리어시티)를 발매한 가운데 28일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 주요 음악방송을 접수하며 타이틀곡 'Curious'(큐리어스) 무대를 선사했다.

이들은 매 무대 각자의 개성을 살린 스타일링으로 5인 5색 트렌디한 매력을 자랑했다. 아울러 데뷔 무대임이 믿기지 않는 완성도 높은 퍼포먼스는 곡의 흐름에 따른 섬세한 강약 조절로 강력한 흡인력을 안겼다.

역동적인 퍼포먼스에도 안정적인 라이브를 선보이며 실력파 그룹의 면모를 제대로 입증했다. 5단 고음부터 페어 안무까지, 다양한 킬링 포인트를 더했다.

무대 밖 활약도 돋보였다. 김규빈은 MBC '쇼! 음악중심' 메인 MC, 장하오와 한유진은 SBS '인기가요' 스페셜 MC를 맡아 안정적인 진행 실력과 재치 넘치는 입담을 선보였다. 출연 아티스트들과 진행한 다양한 댄스 챌린지도 재미 포인트였다.



'Sequence 01: Curiosity'는 발매 3일 만에 한터차트 기준 누적 판매량 56만 장을 돌파하며 '하프 밀리언셀러'를 달성했다. 이 앨범은 전 세계 23개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 앨범' TOP10에 진입했고, 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 베스트 셀링 앨범 주간 차트 2위에 오르는 등 글로벌 시장에서도 두각을 보였다.

데뷔 첫 주부터 '2026년 K-팝씬 최고 기대주' 존재감을 확고히 한 앤더블은 오는 6월 19일~21일 서울 잠실실내체육관에서 쇼콘 '2026 AND2BLE SHOW CONCERT : Welcome to Qurious'(2026 앤더블 쇼콘서트 : 웰컴 투 큐리어스)를 개최한다.

이어 6월 30일~7월 2일 일본 K-아레나 요코하마, 7월 11일~7월 12일 지라이온 아레나 고베, 7월 25일~7월 26일 마카오 더 베네시안 아레나 등 아시아 4개 도시에서 쇼콘 열기를 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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