카카오게임즈, 신작 ‘도깨비의세계’ 정식 명칭 공개…3분기 출시 목표

도깨비의세계 BI. 카카오게임즈 제공

카카오게임즈가 신작 MMORPG의 정식 게임명을 공개하며 하반기 시장 공략에 나섰다.

카카오게임즈는 1일 슈퍼캣이 개발 중인 신작 MMORPG ‘프로젝트 OQ’의 정식 명칭을 ‘도깨비의세계’로 확정하고 공식 BI(브랜드 아이덴티티)를 공개했다.

도깨비의세계는 도트 그래픽 특유의 감성을 살린 2.5D MMORPG다. 유니티 엔진을 기반으로 슈퍼캣의 독자적인 그래픽 기술을 적용해 완성한 비주얼을 갖췄으며, 누구나 쉽게 접근할 수 있는 직관적인 게임성을 내세운다.

특히 게임은 한국 전통 설화를 현대적으로 재해석한 세계관과 레트로 감성의 그래픽을 앞세워 차별화된 MMORPG 경험을 예고한다.

게임 시스템 역시 자유도를 높이는 데 초점을 맞췄다. 직업 개념에 얽매이지 않는 스킬 덱 빌딩 시스템을 도입해 이용자가 자신의 플레이 성향에 맞는 전투 스타일을 구성할 수 있도록 했다. 또한 문파 중심의 PvE 협력 콘텐츠와 선택적으로 참여 가능한 대규모 PvP 콘텐츠를 마련해 캐주얼 이용자와 하드코어 이용자 모두가 즐길 수 있는 환경을 구축할 계획이다.

도깨비의세계는 올해 3분기 출시를 목표로 개발 중이며, 오는 7월 사전등록을 시작할 예정이다. 카카오게임즈는 그동안 쌓아온 퍼블리싱 및 라이브 서비스 운영 경험을 바탕으로 안정적인 서비스를 제공하고, 개발사 슈퍼캣과의 협력을 통해 완성도를 높여 나간다는 방침이다.

한편 슈퍼캣은 2016년 설립된 게임 개발사로, ‘바람의나라: 연’을 비롯해 ‘돌키우기 온라인’, ‘그래니의 저택’ 등을 선보였다. 또한 네이버제트와 함께 메타버스 플랫폼 ‘ZEP(젭)’을 설립·운영하며 다양한 분야로 사업을 확장하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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