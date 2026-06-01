[톡★스타] “음악에 확신 생겨” 제로베이스원, ‘어센드-’로 거둔 성과

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 ‘톱5(TOP 5)’로 유의미한 성과를 남겼다.

제로베이스원은 지난달 31일 오후 방송된 SBS ‘인기가요’를 끝으로 여섯 번째 미니앨범 ‘어센드-(Ascend-)’ 공식 활동을 마무리했다.

타이틀곡 ‘톱 5(TOP 5)’ 무대를 통해 세련된 미니멀리즘의 진수를 선보이며 색다른 매력을 발산했다. 이들은 정제된 성숙미를 극대화한 스타일링과 뛰어난 곡 해석력을 바탕으로 ‘톱 5’ 특유의 그루비하면서도 섹시한 힙합 리듬을 살려 절제된 무드를 그려냈다.

특히 제로베이스원은 한 단계 업그레이드된 음악적 역량으로 무대를 밀도 있게 채웠다. 각기 다른 음색과 표현력을 지닌 다섯 멤버의 보컬 매력이 곡 전반에 선명하게 드러나며, 제로베이스원만의 팀 컬러를 더욱 정교하게 완성했다. 흔들림 없는 보컬은 물론, 가사를 직관적으로 표현한 안무, 그리고 제스처와 표정 등 디테일한 요소까지 더해 눈을 뗄 수 없는 퍼포먼스로 ‘5세대 톱티어’다운 면모를 빛냈다.

이번 앨범에 수록된 박건욱의 자작곡 ‘커스터마이즈(Customize)’ 역시 제로베이스원의 보컬적 매력을 확인할 수 있는 트랙으로 주목받았다. 성한빈의 폭넓은 음역과 안정적인 톤, 김지웅의 미성 속 섹시한 질감, 석매튜의 단단하고 쫀득한 음색, 김태래의 한계치까지 밀어붙일 수 있는 보컬 역량을 바탕으로 퍼포먼스뿐 아니라 보컬 팀으로서의 가능성까지 입체적으로 각인시켰다.

이를 증명하듯 제로베이스원은 음악방송에서도 1위 트로피를 품에 안으며 ‘톱 5’를 향한 뜨거운 관심을 입증했다. 새로운 음악적 시도와 한층 확장된 팀 컬러가 긍정적인 반응으로 이어지며, 미니 6집 활동의 의미를 더했다.

성한빈은 “멤버들과 마음 단단히 뭉쳐 준비했던 이번 활동을 잘 마무리해서 행복하다. 언제나 저희의 목표에 있는 제로즈(팬덤명)에게 새로운 모습을 보여드릴 수 있었기에, 더더욱 의미 있는 시간이었다”며 “제로즈, 우리 천천히 오래오래 함께하자”라는 말로 팬사랑을 전했다. 이어 김지웅은 “이번 미니 6집 활동을 통해 저희를 사랑해 주시는 모든 분들의 응원과 마음을 깊이 느낄 수 있었다. 함께해주신 팬 여러분과 모든 스태프분들께도 진심으로 감사드린다. 여러분의 관심과 지지 덕분에 이번 활동을 의미 있게, 그리고 잘 마무리할 수 있었다”고 인사하며 “앞으로도 다양한 모습으로 인사드리며, 더 깊이 있는 활동으로 보답하겠다”고 밝혔다.

또한 제로베이스원은 국내외 음원 차트에서도 유의미한 성과를 남겼다. 발매 직후 각종 차트에 고르게 진입한 이들은 써클차트 주간 다운로드 차트 1위를 비롯해 오리콘 차트 주간 양악 앨범 랭킹 1위, 일본 아이튠즈 톱 송 K-POP 1위, 일본 스포티파이 급상승 차트 1위, 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 미니앨범 차트 1위 등 주요 차트에 이름을 올리며 글로벌한 영향력을 다시금 실감케 했다.

석매튜는 “이번 컴백은 큰 도전을 헤쳐가는 과정이었다. 모든 디테일까지 저희의 생각과 의견을 담아 준비했기 때문에 그만큼 긴장도 많았는데, 정말 감사하게도 너무 좋은 반응을 얻었다”고 성과를 돌아보며 “우리가 과연 어디까지 한계를 넓혀갈 수 있을지, 앞으로 더 도전해보고 싶어졌다. 정말 즐겁고 뜻깊은 활동이었다. 항상 응원해 줘서 고맙다”고 제로즈에게 애정을 전했다.

김태래 역시 ‘톱5’ 활동으로 거둔 값진 의미를 돌아봤다. 그는 “이번 미니 6집은 정말 도전 같은 앨범이었고, 한편으론 새롭게 증명할 수 있는 기회였다. 결과에 정말 만족하며 기쁘게 보냈고, 멤버들과도 더욱 끈끈해진 것 같다”며 “제로즈도 느꼈을 거라고 생각한다. 이번 도전을 발판 삼아, 더 좋은 앨범으로 돌아오겠다”라고 다음 활동을 향한 기대를 당부했다.

끝으로 박건욱은 “컴백을 준비하면서 ‘제로베이스원의 새로운 챕터와, 그 근간이 될 우리의 음악을 보여주자’라는 생각으로 임했다. 활동하면서 팬분들께서 보내주시는 사랑과 리스너분들의 긍정적인 반응을 보며, 우리가 나아가는 길이 결코 틀리지 않았음을 느꼈다”며 “우리의 음악에 확신을 갖게 해주고, 눈물의 1위 트로피까지 안겨준 제로즈에게 고맙다는 말 전하고 싶다. 앞으로도 우리가 써 내려갈 파란만장할 이야기에 귀 기울여 주시기 바란다. 언제나 낮은 자세로 나아가겠다”고 약속했다.

제로베이스원의 ‘어센드-’는 새로운 여정 위에서 자신들의 음악적 본질과 방향성을 담아낸 앨범이다. 타이틀곡 ‘톱 5’는 2000년대 댄스 팝을 현대적으로 재해석한 곡으로, 컨템퍼러리 R&B의 세련된 무드와 그루비한 힙합 리듬을 결합해 제로베이스원만의 절제된 강렬함을 보여줬다. 이번 앨범으로 무한한 가능성을 증명한 제로베이스원이 앞으로 어떤 행보를 써내려갈지 관심이 쏠린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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